BBB 26: que horas Juliano Floss vai para o Quarto Secreto?
Brother irá se juntar a Breno, que foi o escolhido do Paredão Falso, nesta quarta-feira (4).
O dançarino e influenciador Juliano Floss foi escolhido por Breno para se juntar a ele no Quarto Secreto. O pipoca foi o mais votado pelo público no Paredão Falso para ir ao cômodo, onde tem acesso às câmeras do reality.
Durante o programa da terça-feira (3), o apresentador Tadeu Schmidt informou que Juliano será levado até o Quarto Secreto nesta quarta-feira (4) para acompanhar Breno.
O horário da dinâmica, no entanto, não foi detalhado por Tadeu na ocasião e, até o momento, a TV Globo não informou ainda o horário exato e nem como a ausência de Juliano na casa será justificada para os outros participantes.
Quando Breno e Juliano Floss voltam para a casa do BBB 26?
O único detalhe informado pelo apresentador é que Breno e Juliano irão voltar juntos à casa na noite de hoje. "Durante o nosso programa ao vivo, os dois voltam para a casa. Eu estou ansioso para ver a reação do pessoal", afirmou Tadeu.
Relembre o Paredão Falso
Alberto Cowboy, Breno e Jordana foram indicados ao Paredão Falso do BBB 26 na dinâmica da semana.
Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.
Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.
Resultado da votação:
- Breno: 54,66%
- Cowboy: 43,12%
- Jordana: 2,2%