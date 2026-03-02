BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (2)
Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.
Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (2). A dinâmica contou com todos os participantes.
Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. Dinâmica contou com participação de plateia e voto do público.
Por votação, os telespectadores tinham que escolher um dos seguintes temas:
- Quem é o maior traidor da casa?
- Quem é o mais egoísta da casa?
- Quem é o mais medroso da casa?
O tema escolhido foi: Quem é o maior traidor da casa?
Veja também
COMO FOI A DINÂMICA
Sincerão Linha Direta. Com o tema definido, cada participante poderia ligar para outro e justificar o motivo de achar ele traidor. Quem atendia, ouvia em silêncio. A ligação durava 1 minuto.
QUEM LIGOU PARA QUEM:
- Cowboy: Breno
- Breno: Jordana
- Jordana: Breno
- Samira: Jordana
- Marciele: Breno
- Ana Paula: Babu
- Milena: Babu
- Juliano: Marciele
- Solange: Samira
- Leandro: Gabriela
- Chaiany: Jordana
- Jonas: Breno
- Gabriela: Milena
- Babu: Ana Paula
ENTENDA A DINÂMICA