BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (2)

Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (2). A dinâmica contou com todos os participantes.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. Dinâmica contou com participação de plateia e voto do público.

Por votação, os telespectadores tinham que escolher um dos seguintes temas:

Quem é o maior traidor da casa?

Quem é o mais egoísta da casa?

Quem é o mais medroso da casa?

O tema escolhido foi: Quem é o maior traidor da casa?

COMO FOI A DINÂMICA

Sincerão Linha Direta. Com o tema definido, cada participante poderia ligar para outro e justificar o motivo de achar ele traidor. Quem atendia, ouvia em silêncio. A ligação durava 1 minuto.

QUEM LIGOU PARA QUEM:

Cowboy: Breno

Breno: Jordana

Jordana: Breno

Samira: Jordana

Marciele: Breno

Ana Paula: Babu

Milena: Babu

Juliano: Marciele

Solange: Samira

Leandro: Gabriela

Chaiany: Jordana

Jonas: Breno

Gabriela: Milena

Babu: Ana Paula

ENTENDA A DINÂMICA