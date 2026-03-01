Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (01/03)?
O jogo tem perguntas de conhecimentos gerais.
O quadro 'Show do Milhão', parte do "Programa Silvio Santos", deve ir ao ar a partir de 19h deste domingo (1º). O programa é apresentado por Patrícia Abravanel e exibido no canal SBT.
Assim como nas edições anteriores, o jogo terá 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo cinco de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.
O 'Show do Milhão' é um gameshow clássico da programação da emissora e já contou com participações, como a de Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.
Que horas vai ao ar o Show do Milhão?
O quadro é exibido às 19h no "Programa Silvio Santos", no SBT.
Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.
