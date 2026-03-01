Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (01/03) na TV Globo?
Filme de ação vai ao ar logo após o Esporte Espetacular, às 13 horas.
A “Temperatura Máxima” de hoje, domingo (1º), exibe o filme "Godzilla vs. Kong", após o “Esporte Espetacular”. O longa vai ao ar a partir das 13 horas, na TV Globo.
Sinopse de "Godzilla vs. Kong"
Em busca de seu verdadeiro lar, Kong e sua horda embarcam em uma perigosa jornada rumo ao desconhecido. Em meio ao percurso, um inesperado embate com o enfurecido Godzilla, dá início a um confronto mortal, que coloca em jogo o futuro e a sobrevivência de toda a humanidade.
Veja também
Ficha técnica de "Godzilla vs. Kong"
Título Original: Godzilla Vs. Kong
Elenco: Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry, Demián Bichir, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall
Direção: Adam Wingard
Dubladores: Anderson Coutinho, Isabelle Cunha, Philippe Maia, Rebeca Jóia, Reginaldo Primo, Ricardo Schnetzer
Nacionalidade: Estadunidense