Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (01/03) na TV Globo?

A “Temperatura Máxima” de hoje, domingo (1º), exibe o filme "Godzilla vs. Kong", após o “Esporte Espetacular”. O longa vai ao ar a partir das 13 horas, na TV Globo.

Sinopse de "Godzilla vs. Kong"

Em busca de seu verdadeiro lar, Kong e sua horda embarcam em uma perigosa jornada rumo ao desconhecido. Em meio ao percurso, um inesperado embate com o enfurecido Godzilla, dá início a um confronto mortal, que coloca em jogo o futuro e a sobrevivência de toda a humanidade.

Ficha técnica de "Godzilla vs. Kong"

Título Original: Godzilla Vs. Kong

Elenco: Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry, Demián Bichir, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall

Direção: Adam Wingard

Dubladores: Anderson Coutinho, Isabelle Cunha, Philippe Maia, Rebeca Jóia, Reginaldo Primo, Ricardo Schnetzer

Nacionalidade: Estadunidense