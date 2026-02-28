Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (28/02)
O vencedor poderá imunizar dois participantes se escolher ganhar o segundo poder.
Alberto Cowboy ganhou a Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 neste sábado (28). O brother poderá imunizar um participante na formação de paredão deste próximo domingo (1º).
Cowboy vai ter o Presente do Anjo neste domingo, e deverá escolher entre assistir ao vídeo da família ou ganhar o poder de imunizar um segundo brother ou sister.
Como foi a Prova do Anjo?
Antes do início da prova, houve um sorteio para tirar uma pessoa da dinâmica. Jordana foi sorteada e vetou Milena.
A primeira etapa da prova foi feita em trios, onde cada integrante realizou uma etapa com o objetivo de coletar e empilhar seis caixas em uma van.
Os trios e os tempos foram:
- Chaiany, Gabi e Jordana: 02.48.694
- Babu, Leandro Boneco e Solange: 03:03.610
- Ana Paula, Breno e Juliano: 02:31.824.
- Alberto Cowboy, Jonas e Marciele: 02.14.399
A final foi realizada entre Alberto, Jonas e Marciele, integrantes da equipe que fez a prova corretamente no menor tempo. O novo anjo foi decidido em uma dinâmica que envolveu sorte.
Havia seis caixas de produtos disponíveis, e cada jogador escolheu duas. Durante três rodadas, os competidores trocaram caixas entre si.
Após a terceira rodada de trocas, as caixas foram abertas, e Cowboy, que terminou com a caixa da balança de bioimpedância, ganhou a prova. O gabarito da caixa ganhadora havia sido publicado antes no gshow.