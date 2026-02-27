Jaqueta dos Mamonas Assassinas é encontrada sobre caixão de Dinho durante exumação

Uma jaqueta do grupo Mamonas Assassinas foi encontrada sobre o caixão de Dinho em meio ao processo de exumação dos corpos dos integrantes 30 anos após o acidente aéreo em que os artistas faleceram. O item foi encontrado no Cemitério Primaveras, na cidade de Guarulhos, em São Paulo.

A informação sobre a peça de roupa foi confirmada nas redes oficiais do grupo na última quarta-feira (25). Segundo a nota, a peça havia sido colocada sobre o caixão do cantor no dia do enterro, ainda em 1996.

O CEO dos Mamonas Assassinas, Jorge Santana, apontou que, a partir de agora, a possibilidade de enviar a peça de roupa ao memorial criado em homenagem à banda deve ser analisada em breve.

Veja também Verso Há 30 anos, Mamonas Assassinas animou multidão na Arena Castelão; veja vídeo Zoeira Filme do Mamonas Assassinas chega à Netflix

"O item permanece sob a guarda do cemitério até que se defina se fará parte do Memorial", apontou o comunicado oficial do grupo.

Morte dos Mamonas Assassinas

Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli faleceram no dia 2 de março de 1996. O avião em que eles estavam caiu na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo.

O anúncio sobre a exumação dos corpos também levou à confirmação de que parte das cinzas dos artistas deve ser utilizada como adubo em um novo espaço no Jardim BioParque Memorial, onde já há uma homenagem aos integrantes da banda.

Os túmulos originais dos Mamonas permanecerão disponíveis para visitação de familiares e admiradores, mesmo após a exumação dos corpos. "O intuito é, sempre foi e sempre será perpetuar a memória e proporcionar aos fãs de hoje e das futuras gerações um espaço que conte a história de alegria, garra e determinação dos nossos meninos", apontou Jorge Santana.