Morre Bobby J Brown, ator de 'The Wire', aos 62 anos

O ator Bobby J. Brown, conhecido por interpretar um oficial de polícia homônimo em "The Wire" (2002 - 2008), faleceu em um incêndio, aos 62 anos. A informação foi compartilhada pela Variety nesta sexta-feira (27), três dias depois do ocorrido, na última terça-feira (24).

De acordo com o relatório do Gabinete do Médico Legista, Brown sofreu de inalação de fumaça e lesões térmicas difusas. O caso foi classificado oficialmente como acidente.

Tudo aconteceu quando o ator entrou no celeiro da fazenda onde morava para ligar um veículo, até que este pegou fogo. Ele teria telefonado para um amigo pedindo um extintor. Porém, as chamas se alastraram mais rapidamente.

Quando a ajuda chegou, a estrutura do celeiro já tinha cedido. Brown não resistiu à toxicidade dos gases e morreu no local. Enquanto tentava resgatar o marido, a esposa do ator, Jani Lane, sofreu queimaduras graves e foi levada a um hospital.

Quem era Bobby J. Brown?

Brown estreou sob os holofotes como lutador de boxe. Ele chegou a ser o vencedor das Luvas de Ouro por cinco temporadas. A mudança de carreira aconteceu quando ele observou o trabalho de Mickey Rourke durante as filmagens de "Homeboy".

Na televisão, ele apareceu na minissérie "We Own This City" e fez aparições em produções como "Law & Order: SVU", "Veep, The Corner" e "Homicide: Life on the Street".