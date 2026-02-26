A sétima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 teve início na tarde desta quinta-feira (26) e consistiu em sete duelos. Cada participante sorteado pelo atual Líder, Jonas Sulzbach, escolheu outro para duelar. Esta etapa teve caráter classificatório para a fase final, que será transmitida durante o programa ao vivo, à noite. Veja os duelos definidos 1º duelo: Ana Paula Renault x Solange Couto; 2º duelo: Jordana x Samira; 3º duelo: Gabriela x Milena; 4º duelo: Breno x Marciele; 5º duelo: Babu Santana x Alberto Cowboy; 6º duelo: Juliano Floss x Jonas Sulzbach; 7º duelo: Chaiany x Leandro Boneco. Classificados para a segunda fase Solange Couto; Samira; Milena; Breno; Babu Santana; Jonas Sulzbach. Leandro Boneco. [render name="Leia também" contentId="1.3746076"] Como foi a primeira etapa da Prova do Líder? Em cada duelo, os participantes precisavam, primeiro, duelar por uma bolinha extra. Ganhava quem apertasse primeiro o botão e respondesse corretamente à pergunta. Se a resposta fosse errada, a chance a mais iria para o segundo competidor. Concluída essa etapa, os jogadores colocavam uma bolinha em uma pista que caía em uma roleta com diferentes pontos. Ganhava quem conseguisse mais pontos. Veja como foi cada duelo Duelo 1 - Ana Paula Renault x Solange Couto Bolinha extra: Ana Paula apertou antes da pergunta, o que não podia, então, a bolinha ficou com a Solange. Ana Paula 1ª bolinha - 10 pontos 2ª bolinha - 50 pontos 3ª bolinha - 0 ponto Solange Couto 1ª bolinha - 15 pontos 2ª bolinha - 5 pontos 3ª bolinha - 40 pontos 4ª bolinha - 10 pontos Solange venceu. Duelo 2 - Jordana x Samira Bolinha extra: Jordana apertou o botão, mas errou a resposta. Quem ganhou foi Samira. Jordana 1ª bolinha - 35 pontos 2ª bolinha - 40 pontos 3ª bolinha - 40 pontos Samira 1ª bolinha - 0 ponto 2ª bolinha - 25 pontos 3ª bolinha - 50 pontos 4ª bolinha - 50 pontos Samira venceu. Duelo 3 - Gabriela x Milena Bolinha extra: Gabriela apertou primeiro o botão e acertou a resposta. Gabriela 1ª bolinha - 35 pontos 2ª bolinha - 10 pontos 3ª bolinha - 5 pontos 4ª bolinha - 10 pontos Milena 1ª bolinha - 0 ponto 2ª bolinha - 10 pontos 3ª bolinha - 50 pontos Como as duas tiveram a mesma pontuação, elas duelaram outra vez. Gabriela fez 25 pontos, mas Milena conseguiu 50 pontos. Milena venceu. Duelo 4 - Breno x Marciele Bolinha extra: Marciele apertou o botão antes de aparecer a pergunta, então, o benefício foi para Breno. Breno 1ª bolinha - 20 pontos 2ª bolinha - 5 pontos 3ª bolinha - 25 pontos 4ª bolinha - 15 pontos Marciele 1ª bolinha - 25 pontos 2ª bolinha - 15 pontos 3ª bolinha - 15 pontos Breno venceu. Duelo 5 - Babu Santana x Alberto Cowboy Bolinha extra: Babu Santana apertou primeiro e acertou a resposta. Babu Santana 1ª bolinha - 5 pontos 2ª bolinha - 35 pontos 3ª bolinha - x 4ª bolinha - x Alberto Cowboy 1ª bolinha - 0 ponto 2ª bolinha - 10 pontos 3ª bolinha - 5 pontos Como no segundo lançamento Babu conseguiu mais pontos que Cowboy, ele venceu a disputa. Babu venceu. Duelo 6 - Juliano Floss x Jonas Sulzbach Bolinha extra: Jonas apertou primeiro o botão e acertou a resposta. Juliano Floss 1ª bolinha - 35 pontos 2ª bolinha - 5 pontos 3ª bolinha - 35 pontos Jonas Sulzbach 1ª bolinha - 40 pontos 2ª bolinha - 10 pontos 3ª bolinha - 10 pontos 4ª bolinha - 50 pontos Jonas venceu. Duelo 7 - Chaiany x Leandro Boneco Bolinha extra: Leandro apertou o botão primeiro e acertou a resposta. Chaiany 1ª bolinha - 10 pontos 2ª bolinha - 35 pontos 3ª bolinha - 5 pontos Leandro Boneco 1ª bolinha - 0 ponto 2ª bolinha - 10 pontos 3ª bolinha - 10 pontos 4ª bolinha - 40 pontos Boneco venceu.