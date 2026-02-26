Diário do Nordeste
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3622, desta quinta-feira (26/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3622 vai sortear um prêmio de R$ 1,8 milhão. O sorteio acontece hoje (26/02), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3622 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
15R$ 3,503.268.760
16R$ 48,00204.298
17R$ 408,0024.035
18R$ 2.448,004.006
19R$ 11.628,00843
20R$ 46.512,00211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

