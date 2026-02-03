Moura Dubeux lança marca MDNE; movimento integra expansão do grupo no Nordeste

A incorporadora Moura Dubeux anunciou o lançamento da MDNE, nova marca corporativa da empresa. Organizada como uma holding, a MDNE será responsável por integrar e estruturar as marcas do grupo: Moura Dubeux, Mood e Ún1ca.

Na organização das marcas da empresa, os empreendimentos da Moura Dubeux são voltados para o mercado de alto padrão e segunda residência; a Mood, lançada em 2023, para o segmento de médio padrão; e a Ún1ca, que estreou no mercado em 2025 é voltada ao nicho econômico e o Minha Casa, Minha Vida na região Nordeste.

Ao todo, o desenvolvimento da nova marca durou seis meses, entre pesquisas sobre hábitos, expectativas e decisões do consumidor nordestino. O novo logotipo conta com desenho mais sóbrio e compacto, com predominância do bordô, em conexão direta com a Moura Dubeux, e do grafite, cor que está presente nas demais marcas do grupo.

O nome MDNE já é utilizado pela companhia como ticker na B3, garantindo que haja reconhecimento imediato por parte do mercado financeiro.

Legenda: Nova marca foi lançada no começo de 2026 e simboliza um novo momento da empresa Foto: Reprodução

“O movimento de criação da MDNE representa o amadurecimento do nosso negócio. Ao estruturar uma holding acima das marcas, ganhamos clareza estratégica, fortalecemos a governança e criamos as bases para crescer de forma consistente, respeitando as particularidades de cada segmento e elevando o padrão de excelência do mercado imobiliário no Nordeste”, afirma Diego Villar, CEO do grupo.

De acordo com Eduarda Dubeux, diretora Comercial, Marketing e CX da MDNE, a nova marca representa uma relação legítima com os diferentes perfis de clientes e parceiros da empresa. “Nossa ambição é ser o maior grupo em soluções imobiliárias do Nordeste e uma referência nacional em excelência”, pontua.