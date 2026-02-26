Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Feira da Indústria Fiec promove encontro com grandes nomes, inovação e experiências

Encontro está marcado para os dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará. Inscrições são gratuitas e 80 mil visitantes são esperados.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
(Atualizado às 07:15)
Negócios
Legenda: O evento contará com palestras e shows especiais para os participantes
Foto: divulgação

Com foco em promover o impacto do cenário industrial cearense, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) realiza, nos dias 9 e 10 de março, a Feira da Indústria Fiec. As inscrições são gratuitas.  

Com programação gratuita, o evento tem expectativa de reunir cerca de 80 mil visitantes ao longo das atividades. A iniciativa ocupa integralmente dois pavilhões do Centro de Eventos.  

Com o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, a feira foi concebida para aproximar a população do universo industrial e mostrar como o setor impacta diretamente o cotidiano das pessoas.

São esperados empresários, estudantes, profissionais técnicos, investidores e público em geral, consolidando o evento como um ponto de encontro da indústria nacional. 

A programação reúne nomes de destaque do empresariado e do pensamento contemporâneo, como Pedro Lima, presidente do Conselho de Administração do Grupo 3corações, com palestra marcada para o dia 9, às 13h30, sobre gestão e desenvolvimento empresarial; João Adibe Marques, CEO da Cimed, que participa no mesmo dia, às 18h, de debate sobre inovação e reposicionamento de mercado; e Leandro Karnal, que sobe ao palco no dia 10, às 17h, para refletir sobre comportamento, ética e transformações sociais no contexto da indústria contemporânea. 

Além da programação de palestras, a Feira contará com shows de Fagner e Waldonys, como forma de reforçar o protagonismo da identidade nordestina.  

Estrutura imersiva e múltiplas experiências 

Desenhada em múltiplas camadas, a Feira da Indústria tem como eixo central o Espaço Fiec Connect, onde acontecem as palestras magnas, desfiles e shows. Ao redor, o Auditório Feira da Indústria recebe debates técnicos de maior profundidade, enquanto as Mini Arenas 360º, distribuídas pelas ilhas temáticas, promovem palestras aplicadas, rodas de conversa e aulas-show.  

A circulação foi pensada para estimular conexões estratégicas e a troca de experiências entre diferentes perfis de público. 

A abertura contará com um desfile-conceito assinado pelo estilista Ivanildo Nunes e com a estreia de uma sala imersiva multisensorial para aproximadamente mil pessoas, com recursos integrados de luz, som e audiovisual, além de experiência olfativa.  

A programação de moda inclui ainda 32 desfiles sob curadoria de Cláudio de Santana, reunindo diferentes segmentos da cadeia produtiva e evidenciando a força criativa e industrial do Ceará. 

Seis ilhas temáticas e indústria na prática 

O evento está organizado em seis ilhas temáticas: Indústria Alimentícia; Moda Produtiva; Indústria Construtiva; Indústria Mecânica, Energia e Química; Indústria da Impressão e Insumos; e Institucional. Ao todo, representantes de 39 segmentos industriais apresentam soluções, tecnologias e projetos que vão do chão de fábrica ao consumo final. 

Na ilha Institucional, o público encontrará as Casas da Indústria, como Sesi Ceará, Senai Ceará, IEL Ceará e Observatório da Indústria Ceará, além da Confederação Nacional da Indústria e parceiros como Sebrae, Caixa Econômica Federal e Governo do Estado. O espaço concentra iniciativas em formação profissional, inovação, inteligência de dados, ESG, comércio exterior e apoio ao empreendedorismo. 

A Feira da Indústria FIEC distribui ainda uma programação intensa com painéis sobre transição energética, inovação industrial, competitividade, ESG, comércio exterior, transformação digital e os impactos da inteligência artificial nos processos produtivos.  

O público poderá acompanhar oficinas, workshops, rodadas de negócios e apresentações de cases conduzidos por lideranças empresariais, presidentes de sindicatos e especialistas técnicos. Ao percorrer os pavilhões, os visitantes terão acesso a demonstrações tecnológicas e projetos desenvolvidos por indústrias cearenses, além da interação com robôs humanoides que ampliam o caráter imersivo da feira e aproximam inovação e cotidiano de forma prática e acessível. 

Sustentabilidade e inovação como eixos centrais 

A tecnologia atravessa toda a experiência do evento, com demonstrações aplicadas, projetos oriundos de laboratórios e protótipos industriais integrados à programação. Painéis e workshops abordam temas como transição energética, transformação digital, inteligência artificial, competitividade e qualificação profissional. 

Como parte das ações de sustentabilidade, a FIEC firmou compromisso com a Casa dos Ventos para garantir energia 100% renovável durante o evento, por meio de certificação I-REC e compensação das emissões de carbono, incluindo o deslocamento do público. A iniciativa reforça o compromisso da indústria cearense com práticas responsáveis e alinhadas às agendas globais. 

Serviço 
Feira da Indústria FIEC – “A indústria conectada ao seu dia a dia”
Data: 9 e 10 de março
Horário: 9h às 20h
Local: Centro de Eventos do Ceará – Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz
Inscrições gratuitas: https://feiradaindustriafiec.com.br/ 
Instagram:https://www.instagram.com/feiradaindustria/ 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Negócios

Feira da Indústria Fiec promove encontro com grandes nomes, inovação e experiências

Encontro está marcado para os dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará. Inscrições são gratuitas e 80 mil visitantes são esperados.

Agência de Conteúdo DN
Há 53 minutos
Entrada do setor II da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
Negócios

Data center do TikTok no Ceará começa a operar em 2027, diz Omnia

Iniciada no último mês de janeiro, a obra já está com a etapa de supressão vegetal concluída.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Egídio Serpa

Só o agro do Brasil pode garantir comida ao mundo, diz empresário

Luiz Roberto Barcelos, fundador da Agrícola Famosa e consultor empresarial no agronegócio, considera o Ceará a terra da oportunidade

Egídio Serpa
Há 2 horas
Foto da Câmara dos Deputados.
Negócios

Câmara aprova acordo provisório de comércio entre Mercosul e União Europeia

A proposta segue para o Senado Federal.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2892 – Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 6,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2892 – Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2892 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 815 - Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 815 - Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 815 em 25/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2929 de hoje, quarta-feira, 25/02; prêmio é de R$ 2,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2929 de hoje, quarta-feira, 25/02; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2929 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,7 milhões.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3621, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3621, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6961, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6961, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,2 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 332 de hoje 25/02; prêmio é de R$ 25,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 332 de hoje 25/02; prêmio é de R$ 25,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6044, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6044, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Foto de navio descarregando trilhos que serão usados na ferrovia Transnordestina.
Negócios

Chegam da China os trilhos que faltavam para finalizar a Transnordestina

Carregamento com 33,9 mil toneladas de trilhos vindo da China foi o primeiro que chegou ao Pecém.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
25 de Fevereiro de 2026
Estudante em curso da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta 89 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (28).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Fortaleza.
Papo Carreira

Concurso IFCE: período para solicitar isenção da taxa de inscrição inicia nesta quarta (25)

São ofertadas 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Indústria brasileira segue patinando, informa a CNI

Sondagem Industrial divulgada pela CNI revela que o indicador de emprego continua abaixo dos 50 pontos, o que indica queda dos postos de trabalho

Egídio Serpa
25 de Fevereiro de 2026
Imagem que ilustra liderança.
Delania Santos

Aprenda a superar o perfil de líder silencioso e passe a se comunicar com autoridade

Delania Santos
25 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Agro do Ceará analisa a economia cearense e expõe seus desafios

Do Plameg de Virgílio Távora às ideias do menino Tasso Jereissati. E do que vem aí com o fim dos incentivos fiscais. Pecém segue batendo recordes.

Egídio Serpa
25 de Fevereiro de 2026
Sombra de homem de costas, olhando grande telão com um leão deitado e o símbolo da Receita Federal do Brasil.
Negócios

Imposto de Renda 2026: informe de rendimentos deve ser entregue até sexta-feira (27)

Empregadores e instituições que não disponibilizarem documento para o contribuinte podem pagar multa.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do TCE-SC
Papo Carreira

Concurso público do TCE-SC tem 20 vagas para auditor fiscal; veja edital

Salário inicial é de R$ 10.486,56, acrescido de gratificação de desempenho de até R$ 8.498,16 (valor variável).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Imagem do avião parado.
Igor Pires

Gol deve oficializar uso de aviões de fuselagem larga e alugar jatos para voos internacionais

Igor Pires
24 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2359 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 7,8 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2359 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 7,8 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1180 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1180 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6960, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6960, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3620, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 6,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3620, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 6,5 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2976 desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 116,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2976 desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 116,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
foto de duas jovens interagindo e mexendo em computador.
Papo Carreira

Instituto abre 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

As oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 24 anos.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto de movimentação de contêineres no Complexo do Pecém, no Ceará.
Negócios

Obras do terminal da Transnordestina com esteiras para o Pecém começam no 1º semestre

O projeto tem um investimento estimado de R$ 1,3 bilhão.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
24 de Fevereiro de 2026
Imagem do edifício histórico da Universidade Federal do Ceará (UFC) com arquitetura clássica, jardins bem cuidados, árvores e céu azul ao fundo, destacando a beleza e tradição da instituição.
Papo Carreira

Relembre o cronograma e veja os próximos passos do concurso da UFC

Resultado final do concurso para técnicos administrativos será divulgado no dia 11 de maio.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Negócios

Complexo do Pecém terá nova usina térmica com investimento de R$ 6 bilhões

Usina terá capacidade maior do que as quatro térmicas em operação no complexo.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
24 de Fevereiro de 2026
IFCE.
Papo Carreira

IFCE oferta mais de 6 mil vagas em curso gratuito para o Enem

As inscrições já estão abertas e permanecem enquanto houver vagas

Redação
24 de Fevereiro de 2026