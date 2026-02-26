Feira da Indústria Fiec promove encontro com grandes nomes, inovação e experiências

Com foco em promover o impacto do cenário industrial cearense, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) realiza, nos dias 9 e 10 de março, a Feira da Indústria Fiec. As inscrições são gratuitas.

Com programação gratuita, o evento tem expectativa de reunir cerca de 80 mil visitantes ao longo das atividades. A iniciativa ocupa integralmente dois pavilhões do Centro de Eventos.

Com o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, a feira foi concebida para aproximar a população do universo industrial e mostrar como o setor impacta diretamente o cotidiano das pessoas.

São esperados empresários, estudantes, profissionais técnicos, investidores e público em geral, consolidando o evento como um ponto de encontro da indústria nacional.

A programação reúne nomes de destaque do empresariado e do pensamento contemporâneo, como Pedro Lima, presidente do Conselho de Administração do Grupo 3corações, com palestra marcada para o dia 9, às 13h30, sobre gestão e desenvolvimento empresarial; João Adibe Marques, CEO da Cimed, que participa no mesmo dia, às 18h, de debate sobre inovação e reposicionamento de mercado; e Leandro Karnal, que sobe ao palco no dia 10, às 17h, para refletir sobre comportamento, ética e transformações sociais no contexto da indústria contemporânea.

Além da programação de palestras, a Feira contará com shows de Fagner e Waldonys, como forma de reforçar o protagonismo da identidade nordestina.

Estrutura imersiva e múltiplas experiências

Desenhada em múltiplas camadas, a Feira da Indústria tem como eixo central o Espaço Fiec Connect, onde acontecem as palestras magnas, desfiles e shows. Ao redor, o Auditório Feira da Indústria recebe debates técnicos de maior profundidade, enquanto as Mini Arenas 360º, distribuídas pelas ilhas temáticas, promovem palestras aplicadas, rodas de conversa e aulas-show.

A circulação foi pensada para estimular conexões estratégicas e a troca de experiências entre diferentes perfis de público.

A abertura contará com um desfile-conceito assinado pelo estilista Ivanildo Nunes e com a estreia de uma sala imersiva multisensorial para aproximadamente mil pessoas, com recursos integrados de luz, som e audiovisual, além de experiência olfativa.

A programação de moda inclui ainda 32 desfiles sob curadoria de Cláudio de Santana, reunindo diferentes segmentos da cadeia produtiva e evidenciando a força criativa e industrial do Ceará.

Seis ilhas temáticas e indústria na prática

O evento está organizado em seis ilhas temáticas: Indústria Alimentícia; Moda Produtiva; Indústria Construtiva; Indústria Mecânica, Energia e Química; Indústria da Impressão e Insumos; e Institucional. Ao todo, representantes de 39 segmentos industriais apresentam soluções, tecnologias e projetos que vão do chão de fábrica ao consumo final.

Na ilha Institucional, o público encontrará as Casas da Indústria, como Sesi Ceará, Senai Ceará, IEL Ceará e Observatório da Indústria Ceará, além da Confederação Nacional da Indústria e parceiros como Sebrae, Caixa Econômica Federal e Governo do Estado. O espaço concentra iniciativas em formação profissional, inovação, inteligência de dados, ESG, comércio exterior e apoio ao empreendedorismo.

A Feira da Indústria FIEC distribui ainda uma programação intensa com painéis sobre transição energética, inovação industrial, competitividade, ESG, comércio exterior, transformação digital e os impactos da inteligência artificial nos processos produtivos.

O público poderá acompanhar oficinas, workshops, rodadas de negócios e apresentações de cases conduzidos por lideranças empresariais, presidentes de sindicatos e especialistas técnicos. Ao percorrer os pavilhões, os visitantes terão acesso a demonstrações tecnológicas e projetos desenvolvidos por indústrias cearenses, além da interação com robôs humanoides que ampliam o caráter imersivo da feira e aproximam inovação e cotidiano de forma prática e acessível.

Sustentabilidade e inovação como eixos centrais

A tecnologia atravessa toda a experiência do evento, com demonstrações aplicadas, projetos oriundos de laboratórios e protótipos industriais integrados à programação. Painéis e workshops abordam temas como transição energética, transformação digital, inteligência artificial, competitividade e qualificação profissional.

Como parte das ações de sustentabilidade, a FIEC firmou compromisso com a Casa dos Ventos para garantir energia 100% renovável durante o evento, por meio de certificação I-REC e compensação das emissões de carbono, incluindo o deslocamento do público. A iniciativa reforça o compromisso da indústria cearense com práticas responsáveis e alinhadas às agendas globais.