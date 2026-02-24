Gol deve oficializar uso de aviões de fuselagem larga e alugar jatos para voos internacionais

A companhia Gol deve confirmar, em breve, a chegada de até cinco aeronaves Airbus A330 à sua frota, apurou a coluna. Em dezembro, este espaço já tinha adiantado que a companhia procurava destinos internacionais como Lisboa, Nova York, Orlando e Paris, destinos cujos slots (direitos de voo) foram confirmados por veículos da imprensa nacional.

​A novidade do momento é que, para não correr o risco de perder a janela de voos de junho próximo (enquanto aguarda "aviões próprios"), o início das operações internacionais de longo curso poderá ocorrer com aeronaves widebodies (fuselagem larga) terceirizadas.

A operação seria caracterizada pela estratégia de wet lease ou ACMI (sigla em inglês para avião, tripulação, manutenção e seguro).

Segundo informações obtidas pela Coluna, a modalidade foi comentada pelo presidente da Gol em uma live interna da empresa na última segunda-feira, dia 23. A estratégia de terceirização busca não atrasar o início das operações, previstas provavelmente para junho.

​De acordo com publicações nas redes sociais, a narrativa de garantir as operações ainda em junho encontra amparo no desejo de aproveitar o mês da Copa do Mundo de futebol, que ocorrerá entre junho e julho próximos.

A mensagem diz que “tudo indica que serão aviões e tripulação da Wamos, que também pertence ao Grupo Abra”. A Wamos é uma companhia europeia de voos charters pertencente ao grupo que detém a Gol.

​A estratégia ACMI já é realizada no Brasil por companhias como a Azul Linhas Aéreas, que utiliza ou utilizou aeronaves de grupos como Euroatlantic e Hi Fly para realizar voos à Europa, algo também desejado pela Gol para iniciar-se no mercado internacional de longo curso.

​À coluna, a companhia afirma que: “A Gol, no momento oportuno, informará oficialmente ao mercado sobre qualquer desenvolvimento relacionado ao Fato Relevante de 16 de outubro de 2025.” O fato relevante citado pela Gol refere-se ao arrendamento de sete aeronaves Airbus A330 pelo Grupo Abra.

​O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) informou que foi procurado pela Gol para iniciar as tratativas de um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). “A empresa reconheceu que qualquer operação envolvendo widebody e eventual utilização de wet leasing exige, obrigatoriamente, a formalização de um ACT, garantindo segurança jurídica para todas as partes”, disse o sindicato.

​“O wet leasing pode ser considerado um instrumento pontual e provisório, com limites claros, prazo determinado e compensações adequadas aos tripulantes, desde que formalizado em ACT. Não pode, entretanto, ser o modelo principal para viabilizar uma operação internacional”, completou.