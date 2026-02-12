Movimentação de passageiros do Aeroporto de Fortaleza cresce e tem o melhor janeiro desde a pandemia

O Aeroporto Internacional de Fortaleza movimentou 642,5 mil passageiros em janeiro deste ano. O número é 12,7% maior que o registrado em igual período de 2025, quando pelo terminal passaram 570,1 mil pessoas.

É o melhor janeiro do pós-pandemia. Apesar do crescimento, o Aeroporto de Fortaleza ainda não recuperou o movimento de passageiros do pré-pandemia.

O movimento de janeiro de 2026 é 14% menor que igual período de 2019 e 9,4% inferior a janeiro de 2020, mês não afetado pela pandemia de Covid-19.

As informações foram divulgadas pela concessionária Fraport Brasil nesta quinta-feira (12).

Número de assentos aumenta em Fortaleza

O crescimento de janeiro de 2026 sobre janeiro de 2025 é resultado da expansão em assentos de todas as companhias aéreas nacionais que atuam no Aeroporto Pinto Martins.

Recorrendo a dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Latam cresceu 10,5% em assentos, Gol cresceu 14,1% e Azul 3,2%, média de 10,1%.

Com o crescimento observado pela Fraport e o aumento no número de assentos, é possível que os voos de/para Fortaleza estavam mais cheios em janeiro deste ano.

Segundo a Anac, a taxa de ocupação dos voos para o período foi de 84%. Valor relevante para a alta estação.

Menos assentos da Air France e TAP

Entre as companhias internacionais, Air France teve 11,5% de decréscimo no período. Foram 1.682 assentos a menos. A redução foi compensada pelo início dos voos da Iberia que movimentou em janeiro cerca de 1,1 mil assentos.

Já a TAP reduziu em 5% a oferta de assentos, quase 1 mil assentos a menos.

Porto Alegre cresce mais de 30%

Na comparação com o Aeroporto de Porto Alegre, também administrado pela Fraport Brasil, a Capital gaúcha registrou aumento de 31,5% na movimentação de passageiros.

Porto Alegre movimentou em janeiro cerca de 682,2 mil passageiros. O crescimento da Latam na capital gaúcha explica a expansão no número de passageiros.

