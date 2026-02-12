Movimentação de passageiros do Aeroporto de Fortaleza cresce e tem o melhor janeiro desde a pandemia
O Aeroporto Internacional de Fortaleza movimentou 642,5 mil passageiros em janeiro deste ano. O número é 12,7% maior que o registrado em igual período de 2025, quando pelo terminal passaram 570,1 mil pessoas.
É o melhor janeiro do pós-pandemia. Apesar do crescimento, o Aeroporto de Fortaleza ainda não recuperou o movimento de passageiros do pré-pandemia.
O movimento de janeiro de 2026 é 14% menor que igual período de 2019 e 9,4% inferior a janeiro de 2020, mês não afetado pela pandemia de Covid-19.
As informações foram divulgadas pela concessionária Fraport Brasil nesta quinta-feira (12).
Número de assentos aumenta em Fortaleza
O crescimento de janeiro de 2026 sobre janeiro de 2025 é resultado da expansão em assentos de todas as companhias aéreas nacionais que atuam no Aeroporto Pinto Martins.
Recorrendo a dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Latam cresceu 10,5% em assentos, Gol cresceu 14,1% e Azul 3,2%, média de 10,1%.
Com o crescimento observado pela Fraport e o aumento no número de assentos, é possível que os voos de/para Fortaleza estavam mais cheios em janeiro deste ano.
Segundo a Anac, a taxa de ocupação dos voos para o período foi de 84%. Valor relevante para a alta estação.
Menos assentos da Air France e TAP
Entre as companhias internacionais, Air France teve 11,5% de decréscimo no período. Foram 1.682 assentos a menos. A redução foi compensada pelo início dos voos da Iberia que movimentou em janeiro cerca de 1,1 mil assentos.
Já a TAP reduziu em 5% a oferta de assentos, quase 1 mil assentos a menos.
Porto Alegre cresce mais de 30%
Na comparação com o Aeroporto de Porto Alegre, também administrado pela Fraport Brasil, a Capital gaúcha registrou aumento de 31,5% na movimentação de passageiros.
Porto Alegre movimentou em janeiro cerca de 682,2 mil passageiros. O crescimento da Latam na capital gaúcha explica a expansão no número de passageiros.
Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.