Voos da Latam no Ceará devem crescer 10% em 2026, diz Anac

A Latam deve ampliar em 10% o número de voos operados no Ceará nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. A oferta de assentos também deve crescer 12% no Estado.

Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e consideram os três aeroportos cearenses onde a companhia mantém operações comerciais: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Cruz (Jericoacoara).

A Latam continuará liderando o market share desses três aeroportos cearenses.

Foto: Elaboração própria

Na Capital, entretanto, o crescimento será modesto: de 1% em voos e 3% em assentos.

Ainda, em termos de destinos de alta estação, haverá voos apenas para Confins–Belo Horizonte e apenas 5 voos semanais, diferente dos voos diários que houve em janeiro deste ano.

Em janeiro de 2025, havia voos de alta estação para Vitória, algo que não está previsto para janeiro de 2026.

Em agosto de 2024, quando a coluna sobre a alta estação do verão de 2025 foi escrita, a Voepass ainda despontava como um player em expansão no Nordeste, operando voos que reforçavam o hub da Latam para destinos como Fernando de Noronha, Campina Grande e Mossoró.

Contudo, após três dias, ocorreu uma tragédia: o acidente da Voepass, que operava para a Latam, em Vinhedo, e o fim da companhia no Nordeste e no Brasil.

Em 2026, ousará ainda menos, portanto. Que pena! Dados os excelentes resultados financeiros que vem tendo (lucros crescentes), pensei que seria uma fortíssima alta estação na capital. Não será!

A capital terá menos voos extras para diversas cidades

Em Fortaleza, a Latam retomará a rota sazonal para Belo Horizonte/Confins, com 5 voos semanais (eram diários em 2025), e ampliará a conectividade regional.

Haverá crescimento em Juazeiro do Norte (de 4 para 7 semanais), Parnaíba (de 2 para 3 semanais) e Belém (de 7 para 12 semanais).

Também terão reforço as rotas para São Luís (de 7 para 10 semanais), Manaus (de 7 para 12 semanais) e Teresina (de 7 para 11 semanais).

Foto: Elaboração própria

Retirando o incremento de voos para Juazeiro e Parnaíba, serão menos voos do que houve em janeiro passado para Belém, São Luís e São Paulo.

Além disso, não haverá voos extras para Recife, algo que não ocorre há alguns anos.

Foto: Elaboração própria

Janeiro de 2026: retomada da rota sazonal Fortaleza–Confins (5 voos semanais) e voos extras para 7 destinos:

Juazeiro do Norte: de 4 para 7 semanais (rota iniciada em junho de 2025)

Parnaíba: de 2 para 3 semanais (rota que se iniciará em 13/09)

Belém: de 7 para 12 semanais

São Luís: de 7 para 10 semanais

Manaus: de 7 para 12 semanais

Teresina: de 7 para 11 semanais

Congonhas (SP): de 21 para 27 semanais

Juazeiro do Norte e Jeri

Apesar do baixo crescimento em Fortaleza, haverá crescimento superlativo da Latam em Juazeiro do Norte 111% em voos e 136% em assentos, resultado de mais voos a Guarulhos-SP e dos novos voos a Juazeiro do Norte.

Janeiro de 2025: 10 voos semanais para Guarulhos.

Janeiro de 2026: crescimento para 14 voos semanais para Guarulhos e 7 semanais (voo diário) para Fortaleza, consolidando a nova rota como regular.

O incremento da Latam em Juazeiro surge após a Azul reduzir bastante sua operação no aeroporto.

Em Jericoacoara, a Latam terá um leve acréscimo de assentos, ainda que mantenha dois voos diários na alta estação.

O movimento é menos agressivo que em Juazeiro, após a Azul reafirmar seu interesse na região.

Com reforços em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Jericoacoara, a companhia amplia sua presença no estado e consolida uma estratégia de conectividade regional e nacional, que se intensifica paulatinamente ano após ano.