Azul confirma fim de voos de Juazeiro do Norte para Fortaleza e Recife ao dizer que única ligação será com Campinas

Confirmando, sem ser direta… Assim a Azul Linhas Aéreas confirmou que o aeroporto de Juazeiro do Norte deixará de operar voos para Fortaleza e para Recife a partir de 10 de março.

Os voos da companhia em Juazeiro do Norte, como informamos, estarão restritos apenas para Campinas (SP) e, como compensação para a redução de assentos entre o Cariri e as capitais nordestinas, a Azul aumentará as frequências para o grande hub em Viracopos, de 4 para 7 saídas semanais. Ou seja, um voo por dia.

Juazeiro do Norte só terá voos para grandes hubs: Campinas e Guarulhos (SP). Lembremos que os voos de Brasília da Gol serão também encerrados.

À Coluna, a Azul escreveu:

"A Azul informa que, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda, a partir de 10 de março, os voos saindo de Juazeiro do Norte (CE) passarão a ter como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), que terá sua frequência aumentada de quatro para sete voos semanais".

Ou seja, ao dizer que os voos de Juazeiro terão como destino Campinas, a companhia indiretamente confirma o fim das frenquências para Fortaleza e Recife.

A nota da Azul prossegue:

"A nova rota tem como objetivo oferecer uma maior conectividade para os Clientes de Juazeiro do Norte, que poderão se conectar diretamente com o maior hub da Azul, o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com voos diretos para mais de 70 destinos, inclusive internacionais, como Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Paris (França) e Lisboa (Portugal)".

E mais:

"A companhia destaca que esta mudança faz parte do planejamento operacional, e que os Clientes impactados estão sendo informados devidamente e recebendo a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)".

Mudança de versões

Informamos em primeira mão no sábado (18) que os voos entre Recife, Juazeiro e Fortaleza com o ATR-72 seriam suspensos. Horas depois, ainda no mesmo dia, a companhia aérea informou que nossa informação "não procedia".

Por fim, a Azul emitiu a nota acima, esclarecendo o assunto ainda que indiretamente.

"Catástrofe, uma tragédia"

Em entrevista ao CETV 1ª Edição de Juazeiro do Norte nesta segunda (20), o engenheiro mecânico aeronáutico e ex-vice-prefeito da cidade, José Roberto Celestino, classificou o fim dos voos entre Juazeiro e Fortaleza como uma "catástrofe, uma tragédia".

Segundo ele, a ligação entre duas regiões mais ricas do Ceará tem aproximadamente 7 décadas. Por dia, pessoas e cargas são transportadas em viagens de 45 a 60 minutos, uma agilidade mais que necessária para o progresso econômico do Cariri.

Com o fim dos voos da Azul, a ligação estará interrompida novamente e, pela primeira vez, sem perspectiva de retorno, dado que as companhias regionais Voepass e a própria Azul se desfizeram da rota com graves problemas para tomar conta.

Roberto Celestino, ciente da dificuldade da retomada dos voos por companhias que operam apenas aeronaves com mais de 140 assentos, é bastante sincero e coerente quando apela em rede regional por um "milagre da companhia Latam", única companhia em exercício a nunca ter operado o trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte.

À Coluna, quando interpelada se poderia assumir a rota pela 1ª vez, a Latam informou que "avalia de forma contínua todas as oportunidades para ampliar a sua malha aérea no Brasil. Qualquer nova operação ou mudança operacional será comunicada oportunamente pela companhia".