Gol encerra voos entre Juazeiro do Norte e Brasília a partir de 2025

A Gol suspenderá novamente as operações entre Juazeiro do Norte e Brasília a partir do dia 6 de fevereiro de 2025. Os voos haviam sido retomados em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada à coluna pela companhia aérea, que alegou "ajustes na

"Os clientes Gol e Smiles ainda poderão seguir viagem diretamente para Juazeiro do Norte a partir de São Paulo (Guarulhos) com um voo diário, de segunda a domingo. Os passageiros que adquiriram passagens e tiveram seus voos impactados serão comunicados de acordo com os dados de contato informados na reserva", disse em nota.

Ainda segundo a companhia, quem comprou bilhetes diretamente com a Gol por remarcar as viagens, pedir crédito ou reembolso. Já quem adquiriu as passagens com milhas devem procurar diretamente a Smiles. "Aqueles que adquiriram bilhetes com agências devem procurar a própria agência", compeltou.

Operações começaram em fevereiro deste ano

As operações entre o Cariri cearense, Aeroporto de Juazeiro do Norte, e Brasília haviam ressurgido após negociações de políticos locais diligenciarem o retorno de voos diretos para a capital federal, viagens que ocorriam desde 2008 com a extinta Ocean Air - Avianca Brasil e com a própria Gol.

As operações entre Juazeiro e Brasília estavam interrompidas desde 2019, ano de falência da Avianca Brasil.

Com o retorno, porém, em fevereiro, o trecho sofreu ao longo do ano com ocupações baixas e será descontinuado exatamente 1 ano após ter iniciado. Já não estão mais à venda os trechos após o dia 5 de fevereiro.

A ocupação média do trecho em 9 meses foi de 56%, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), enquanto a ocupação média de todas as companhias entre Juazeiro e Campinas-SP e Juazeiro e Guarulhos-SP é de 84%.

Bem verdade que os trechos operavam em dias de difícil demanda como sábado à noite e domingo de madrugada. Assim, a Gol deverá manter apenas voos para Guarulhos numa média de 12 partidas semanais entre Juazeiro do Norte e a Grande São Paulo.

Com fontes do setor com quem conversamos há alguns meses, havia a expectativa que a Gol pudesse reaproveitar o trecho para incrementar assentos em Fortaleza.

A nova interrupção por parte da Gol para o trecho mostra que a demanda existente firme a partir de Juazeiro do Norte é majoritariamente para o estado de São Paulo.

Brasília, mesmo com grande quantidade de conexões disponíveis, não conseguiu manter as 4 frequências semanais ao Cariri cearense. No ano, ida e volta, foram movimentados 24.097 passageiros na rota, segundo números da Anac.

