Aeroporto de Fortaleza ganha equipamento de hospedagem com 12 quartos

O Aeroporto de Fortaleza vai ganhar no próximo ano um equipamento de hospedagem com 12 quartos para passageiros em trânsito.

O serviço será lançado pela W Premium, empresa que já tem no terminal duas salas VIPs. O equipamento se chamará W Airport Rooms, com quartos para quem precisa descansar um pouco antes da viagem ou de uma conexão.

O espaço ainda não era oferecido em Fortaleza, diferentemente de vários outros grandes aeroportos nacionais, como Guarulhos, Campinas, Brasília e Recife.

Além disso, o novo equipamento indica um potencial de crescimento de movimentação mais forte para o aeroporto em 2025.

Como vai funcionar o espaço?

Serão, no total, 12 quartos disponíveis para a utilização paga por hora. Dez deles estarão equipados com beliches, mesa de trabalho, puff, cabides e suporte para mala.

Legenda: Quartos estarão equipados com beliches, mesa de trabalho, puff, cabides e suporte para mala. Foto: Divulgação/W Premium

Os outros dois, além desses mesmos itens, terão camas de casal, armário e televisão. Ambos acomodam uma ou duas pessoas.

O W Airport Rooms ficará localizado próximo à área dos banheiros do aeroporto. Além disso, caso precisem utilizar os chuveiros, os clientes terão acesso a W Arrival Lounge de Fortaleza - que conta com dois banheiros completos com ducha. A W Arrival Lounge é uma das salas VIPs do grupo no aeroporto.

Outro serviço disponível será o café da manhã. Os hóspedes que optarem por contratar o desjejum terão acesso à sala VIP W Premium Arrival.

Será possível contratar quatro combinações de serviços: quarto; quarto e banheiro; quarto e café da manhã; ou quarto, banheiro e café da manhã.

“O W Airport Rooms é uma solução prática e moderna para o viajante que preza por conforto, agilidade e uma experiência completa de descanso antes de continuar sua jornada”, afirma Ítalo Russo Silva, CEO do W Premium Group.

Opção de hospedagem

O W Airport Rooms se mostra bastante interessante, sobretudo porque não há hospedagens de bandeiras nacionalmente conhecidas próximas do Aeroporto Pinto Martins.

Assim, caso o passageiro queira repousar, precisaria gastar um tempo relevante saindo e voltando de um hotel.

Com o espaço, ainda que não seja um hotel tradicional, o cliente ganha bastante por poder repousar como se estivesse num hotel, e com um tempo de mobilização até um determinado portão de embarque de realmente poucos minutos.

Em outros aeroportos, a hora de sono num espaço similar pode custar menos que R$ 100,00.

Em outros equipamentos nacionais, há inclusive a possibilidade de se descansar como cortesia de programas oferecidos por cartões de crédito.

Como reservar um quarto

As reservas podem ser realizadas diretamente na central de reservas da W Premium, por meio do e-mail reserva@wpremiumlounge.com .

Além disso, conforme a disponibilidade, é possível fazer reservas diretamente na recepção do W Airport Rooms ou por meio de agências de viagem online.

