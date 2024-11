Salvador mantém bom resultado e movimenta 34 mil passageiros de voos internacionais em outubro

O Aeroporto Internacional de Salvador teve boa performance na movimentação de passageiros internacionais em outubro, mês da inauguração das operações da Air France para Paris.

A entrada da companhia francesa no mercado baiano não frustrou a movimentação internacional de outras companhias que já voam para destinos na Europa, como TAP e Air Europa.

Comparando movimentações entre setembro (quando a Air France ainda não operava) e outubro de 2024, pode-se ver que as ocupações da Air Europa (90%) e da TAP (84%) na capital baiana permaneceram praticamente no mesmo patamar. Na verdade, houve incremento de passageiros para as duas companhias.

Em outubro passado, Salvador chegou a movimentar 34.130 passageiros de voos internacionais, praticamente mesmo número de setembro.

Os números não foram melhores, porque pegou apenas dois dias de movimentação da Air France no mês de outubro: as operações iniciaram em 28/10.

Ainda, os números foram frustrados pela queda de movimentação de passageiros da empresa low cost chilena SKY, que movimentou praticamente 2 mil passageiros a menos nas ligações entre Santiago e Montevidéu.

Salvador começou o ano de 2024 liderando com muita folga as movimentações internacionais no Norte e Nordeste, mas foi perdendo força e se viu ultrapassada por Fortaleza nos últimos meses.

Em outubro, ficou novamente atrás também de Recife, porém, mantém a 2ª posição no acumulado de janeiro a outubro de 2024:

Salvador viu a perda de volume de tráfego internacional da Gol para a Argentina. Nos três primeiros meses do ano, alta estação, a Gol manteve um total aproximado de 10 mil passageiros, algo como 3,3 mil viajantes por mês.

Nos últimos 3 meses, porém, a Gol manteve média mensal por volta de 1.200 passageiros ao mês. A concorrência com a Aerolineas Argentinas pode explicar a redução, algo que já comentamos sobre.

A empresa argentina teve um acréscimo de passageiros entre setembro e outubro.

Air France forte com alimentação da Gol

As operações da Air France, como vimos, não impactaram movimentações de concorrentes. Isso é muito bom e mostra que todo o Nordeste pode receber mais e mais operações, sobretudo dada a demanda reprimida e os preços normalmente elevados.

Ademais, a Gol, parceira da Air France, alimenta domesticamente esses voos para Paris a partir de vários destinos nacionais do Nordeste e do Sudeste.

Assim, a demanda da Air France pode não ser tão dependente do mercado local de Salvador. Já comentamos como esses voos têm tido até números absolutos maiores de conexões.

Mês a mês da movimentação internacional

Apesar da queda de passageiros internacionais nos últimos meses, Salvador está apenas 7% abaixo dos números de 2019. Isso reflete bastante como a capital ganhou voos no pós-pandemia.

Já Fortaleza, como citamos, está aproximadamente 30% abaixo dos números pré-pandemia.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

