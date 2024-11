Por que o Aeroporto de Recife não cresceu em movimentação internacional em 2024?

Recife tem sempre excelentes taxas de ocupações nos seus voos internacionais, superando 90% em média.

Entre as maiores cidades do Norte-Nordeste, porém, o aeroporto está estagnado e não consegue crescer em mais passageiros (quantidade inalterada de assentos), por falta de novas opções de voos internacionais ou de novas frequências.

O número de passageiros internacionais dos meses de janeiro, setembro e outubro praticamente não variou, sugerindo que não houve chegada de novos voos durante todo o ano.

Na verdade, o aeroporto foi impactado pela falta de aeronaves da Azul Linhas Aéreas, que acabou por reduzir os voos para a Flórida no 1º semestre.

Como resultado, Recife acabou ficando atrás de Fortaleza e Salvador no acumulado do ano. A capital pernambucana está praticamente 35% abaixo dos números internacionais de 2019, a pior recuperação entre os 3 maiores do Nordeste e situação totalmente oposta ao que vive no mercado doméstico, o que faz do aeroporto o mais movimentado da região.

Ainda que tenha a maior movimentação da companhia portuguesa TAP, Recife possui apenas uma companhia europeia em operação.

Voos internacionais frustrados

Recife teve ao final de 2023 a sinalização por parte do Governo local que o retorno da Air Europa era iminente.

O voo, porém, não se concretizará em 2024, embora haja nova sinalização de que poderá ocorrer em junho de 2025.

Da mesma forma, outro voo que fora “anunciado” para 2024, porém está sem previsão de ocorrer, seria o voo inédito de companhia aérea brasileira para a Europa: Recife-Porto pela Azul. O voo foi ventilado pela companhia aérea e pela Prefeitura de Recife e repercutiu na imprensa nacional.

O voo, porém, não acontecerá em 2024, dado que não houve atualizações recentes e não há previsão de início de vendas.

Novos voos internacionais confirmados

No fim deste ano, dois novos voos intensificarão a quantidade de assentos na capital pernambucana: Recife terá o início do voo para Santiago da Latam em 30 de novembro e para Assunção no Paraguai a partir de 22 de dezembro.

Voos ambos semanais, incrementando por volta de 1.500 assentos internacionais mensais, cada operação.

Recife poderá ter a Iberia

Conforme comentamos em outubro, a Iberia poderá aportar em Pernambuco em 2025. Com a chegada do A321 XLR para a companhia espanhola, Fortaleza e Recife foram cidades citadas em vídeo do Ministro de Portos e Aeroportos na Espanha ladeados por executivos da companhia.

O retorno da Iberia em cidades para onde já voou com um avião otimizado e dimensionado para mercados médios faz muito sentido. A dúvida seria saber se o retorno efetivo da Air Europa, frearia a chegada da Iberia em Recife.

