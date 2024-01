Air Europa não tem previsão de retomar voos entre Fortaleza e Madri em 2024

A companhia espanhola Air Europa informou que não tem previsão de retomar os voos entre Fortaleza e Madri em 2024. A empresa já voltou as operações em Salvador, e segundo fontes do mercado, se prepara para retornar os voos em Recife.

Segundo a companhia, não há previsão

No fim de dezembro de 2023, a imprensa pernambucana repercutiu a volta da aérea para Recife.

“O Secretário de Turismo de PE, Daniel Coelho, e o presidente da Empetur dão a boa nova: as negociações com a diretoria da Air Europa avançaram muito e está praticamente fechada a retomada do voo Recife-Madri para 2024”, disse a colunista Roberta Jungmann nas redes sociais.

Em se confirmando o retorno, a Air Europa só não terá retomado seus voos em 2024 para Fortaleza, onde operou entre 2019 e 2020, interrompida pela pandemia de Covid-19.

Além da Air Europa, KLM e Cabo Verde Airlines ainda não retomaram voos para Fortaleza.

Sem notícias do retorno ao Ceará

O retorno a Recife é de se esperar, dado que a Air Europa operava na cidade desde 2017. A companhia tem tido excelentes resultados em sua operação em Salvador, desde o seu retorno em 2021.

Desde então a imprensa brasileira noticiou que a Air Europa gostaria de retomar voos para Recife e Fortaleza, porém, não há indícios recentes.

A coluna procurou a Secretaria de Turismo do Ceará para atualizar eventuais negociações com a Air Europa, porém, não houve retorno.

Já a Fraport sinalizou possíveis retornos de operações de companhias europeias em Fortaleza, conforme noticiamos.

A informação é ratificada pela Setur no sentido de que deverá haver novidades “em breve”.

Em dezembro de 2019, a Air Europa iniciou voos duas vezes por semana entre Madri e Fortaleza. A companhia informou que desejava tornar o Ceará mais conhecido dos espanhóis, bem como facilitar a ligação de italianos para o Ceará, nacionalidade, de longa data, bastante atraída para o estado.

Fortaleza é líder em número de assentos à Europa desde alguns anos, porém ainda não atingiu o número de assentos de antes da pandemia.

Reforço de assentos para a Europa

A volta de mais uma companhia aérea como a Air Europa é necessária dado que a ocupação dos voos existente é sempre elevada.

O aumento de voos também poderá ser um fator para nivelar os preços para a Europa, que chegam a ser mais caros saindo do Nordeste do que de aeroportos do Sudeste.

