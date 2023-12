ITA e empresa cearense de carros voadores firmam parceria

O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e a Vertical Connect, startup cearense de carros voadores, assinarão memorando de entendimento (MoU). O documento serve como base para uma parceria de desenvolvimento e inovação de materiais, motores elétricos e inteligência artificial.

A Vertical já havia assinado um MoU com o Instituto Federal de Educação (IFCE) em novembro. Dessa vez, será formada uma tríplice parceria: ITA, IFCE e Vertical Connect.

A Vertical desenvolveu o Genesis X1, um protótipo de carro voador, conforme antecipado pela coluna em novembro. Nesta quinta-feira (21), a empresa apresentará o modelo em Fortaleza.

O Genesis X1 terá 8 rotores e 8 hélices e será capaz de levar dois passageiros, sendo um piloto. Além disso, a aeronave será equipada com sistemas de segurança avançados, como sistemas anticolisão e paraquedas balísticos, posicionados estrategicamente na aeronave para proporcionar mais segurança.

Segundo informações obtidas pela coluna, haverá voo teste em janeiro próximo com duas aeronaves. O evento de demonstração do protótipo tem empolgado parcela do empresariado cearense.

Parceria com o ITA

Executivos da empresa Vertical Connect estiveram no ITA neste mês de dezembro em São José dos Campos (SP), juntamente com o reitor do IFCE, professor José Wally.

O reitor do ITA, professor Anderson Correia, antecipou a parceria com a Vertical Connect no seu perfil do Linkedin, chamando a empresa de “startup cearense” e informando que a empresa integra ITA ao Ceará.

“A Vertical Connect (...) integra o ITA ao Ceará, já que a fabricação dos drones ocorrerá lá no Nordeste, por incentivo do Estado. A empresa também é conectada ao IFCE - Instituto Federal do Ceará, parceiro do ITA. Recebemos a Diretoria da empresa aqui no ITA na última semana.”

No contexto, Anderson Correia explicou que o CEO da empresa é aluno de Mestrado do ITA e deixou clara a parceria entre o ITA no Ceará (com seu futuro campus) e o IFCE.

Ambas as instituições são parceiras da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial.

O ITA e o IFCE têm grande papel de fomentar a pesquisa e desenvolvimento de patentes com grande ligação com empresas.

Como havíamos mencionado lá em agosto, a expertise do ITA no setor aeroespacial, pode transformar o Ceará numa fabricante de veículos que promoverão a mobilidade urbana do futuro.

Da mesma forma, a parceria com o IFCE deve ser exaltada, instituição cearense que já possui entrada no mercado de drones no estado, bem como em inteligência artificial.

Ato simbólico da parceria ITA-IFCE

Para simbolizar a parceria local entre IFCE e ITA para o projeto do eVTOL da Vertical Connect, os reitores das instituições devem simbolicamente assinar seus nomes sobre a estrutura do protótipo de eVTOL que estará presente em Fortaleza.

