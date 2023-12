Reitor do ITA cumpre agenda no Ceará com governador Elmano e universidades

O reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), professor Anderson Correia, está no Ceará e tem agenda com o governador do Estado, Elmano de Freitas, nesta quarta-feira (20). O reitor também deve se reunir com empresas do setor de energias e de educação, além de visitar, pela primeira vez, a Base Aérea de Fortaleza, onde será instalado o futuro campus do ITA em Fortaleza.

Correia ainda cumpre agenda de visitas na Universidade Federal do Ceará (UFC) e no Instituto Federal de Educação (IFCE).

Legenda: Os reitores do ITA e da UFC se reuniram nesta manhã Foto: Igor Pires

Associação dos Engenheiros

O reitor do ITA está no Ceará a convite da regional Ceará da Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA). A AEITA-CE nasce com a missão de ser a voz dos engenheiros do ITA no Estado, além de realizar a conexão institucional entre ITA, Governo do Ceará, universidades e empresas.

A associação apoia a implementação do Campus Fortaleza do ITA, que iniciará as obras em 2024. Segundo Felipe Bomfim, engenheiro eletrônico e parte da diretoria da associação, a AEITA nasceu na década de 50 para melhorar a engenharia no Brasil e apoiar o ITA em sua missão de formar técnicos competentes.

“A Regional do Ceará tem por meta garantir que o Campus do ITA no Ceará consiga replicar ou até inovar a excelência do ensino da engenharia da nossa alma mater em São José dos Campos”, disse.

