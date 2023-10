Gol inicia venda de voos entre Juazeiro do Norte e Brasília e diminui frequências para São Paulo

A Gol Linhas Aéreas iniciou a comercialização de voos diretos entre Juazeiro do Norte e Brasília (DF). Os voos começam a operar no dia 12 de fevereiro de 2024, com pelo menos 3 meses de atraso. As operações serão às terças e quartas-feiras, duas frequências semanais de ida do Cariri para a capital federal.

Os voos partem às 05h15 com chegada a Brasília às 07h35.

O trecho de volta será operado às segundas e terças-feiras, saindo de Brasília às 21h35 e chegando em Juazeiro às 23h35.

A partir do dia 20 de fevereiro, os voos serão quatro vezes por semana, segundo quadro abaixo:

Pelos dias da semana e horário, os voos combinam bem com o início da semana administrativa da capital federal.

As operações foram confirmadas pela Gol Linhas Aéreas

Frequências

Os voos de Juazeiro para Brasília estão finalmente à venda após um atraso de, pelo menos, dois meses. Os voos não ocorrem desde abril de 2019, com a falência da Avianca Brasil.

Compartilhamos com exclusividade a ideia da religação entre Cariri e Brasília ainda em meados de abril deste ano.

O retorno das operações entre as duas cidades ocorreu em mesmo evento de anúncio dos voos entre Fortaleza-Bogotá, nunca concretizados e negados depois pela Gol.

À época, a previsão de início das vendas era agosto de 2023.

Ao final de setembro, a alta administração da Gol informou que desconhecia programação para voos até Bogotá, o que também jogou desconfiança para os voos prometidos entre Juazeiro e Brasília.

Alguns parlamentares cearenses, que negociaram a vinda dos voos, informaram-nos que o voo operaria com quatro frequências semanais.

Entendemos que o voo é importante, historicamente havia muita demanda de voos que ocorriam de forma diária com outras companhias aéreas.

Nos dias que ocorrer com a Gol, porém, não será operada uma segunda frequência diária entre Juazeiro do Norte e Guarulhos-SP, ou seja, o voo para Brasília não representa um tráfego adicional, será uma permuta de até quatro dias com Guarulhos, ainda que Brasília também seja um grande hub da empresa e ainda permita, por exemplo, voos diretos para a Flórida.

Desejamos sucesso à rota e que em breve, haja, de fato, aumento de operações.

