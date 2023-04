Gol quer redução de ICMS para voar entre Juazeiro e Fortaleza e atrapalha planos da Voepass

A Gol Linhas Aéreas quer solicitar ao Governo do Ceará reduções de ICMS para operar duas rotas a partir de Juazeiro do Norte (Fortaleza e Brasília).

A informação foi repassada à coluna pelo deputado federal Yury do Paredão. Segundo ele, a empresa gostaria de ter desconto no ICMS para voar duas vezes por semana para a capital federal e diariamente para Fortaleza.

“Conversei com a Voepass. Eles desfizeram a parceria com a empresa Gol. Até 8 de maio operam em Juazeiro, após, não mais. Conversei com o pessoal da Gol e, em seguida, eles se prontificaram que se o governador do Estado desse o desconto que eles precisam, a Gol irá colocar dois voos semanais para Brasília e retornará com o voo diário para Fortaleza”, disse o deputado à coluna.

Ainda segundo o deputado, a Gol teria reclamado para si os slots (permissões de pousos e decolagens) no Aeroporto de Juazeiro do Norte, usados nos últimos anos pela antiga parceira Voepass. As duas aéreas encerraram recentemente a longa parceria que tinham juntas.

O encerramento explica a ‘desistência’ da Voepass de operar diversos voos entre Juazeiro e Fortaleza, como a coluna antecipou no início de abril. Sem esses slots, a companhia fica impedida de continuar as operações entre as duas cidades, culminando com o cancelamento da expansão de malhas como divulgamos.

O fechamento da base da Voepass em Juazeiro do Norte deixa um enorme vácuo de demanda de voos para a capital cearense.

Promessas da Gol

Após a reunião do deputado federal com executivos da Gol, a companhia agora fica no âmbito das promessas de voar novamente entre Juazeiro e Fortaleza e Juazeiro e Brasília.

A companhia já operou a rota para a capital federal três vezes por semana antes da pandemia. Após esse período, a Gol ainda implementou e retirou os voos que fazia para Fortaleza.

Mais uma vez a Gol quer ter acesso aos benefícios fiscais. No entanto, a companhia deixou de atender aos critérios de hub em Fortaleza no fim de 2022.

Até a publicação desta coluna, a Gol não se manifestou sobre a retomada dos voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, nem se vai pedir mais uma vez ao Governo do Estado redução de ICMS para operar a rota.

Análise

A Gol, finalizando a parceria com a Voepass, tem todo direito de reaver ativos intangíveis da companhia, que eventualmente estivessem à disposição da companhia regional.

Assim, os slots são direitos adquiridos pela Gol junto ao Aeroporto de Juazeiro e nos contratos de parceria com a Voepass deve haver cláusulas que rescindem esses direitos de volta para a primeira.

É legítimo a qualquer companhia rever termos, sobretudo, que estão em contrato.

Entretanto, a Gol talvez não saiba o tamanho do mal que faz ao Ceará com esse movimento. A ‘laranja’ já reduziu pela metade a malha de Fortaleza e agora, impede um movimento necessário e aguardado pela população das regiões mais desenvolvidas do Estado.

A volta de voos estruturados da Voepass, com algumas frequências ao longo do dia, amplia a gama de conexões em Fortaleza com a Latam, nova parceria da empresa. Os caririenses teriam acesso a todo o Brasil em condições invejáveis.

E aí acredito que é por isso que a Gol reclamou esses slots de volta, justamente porque a Latam é a maior rival da companhia laranja. Isso porque não houve revés na tentativa da Voepass/Latam de voar para outros 13 destinos, apenas Juazeiro, que estava toda programada para receber a nova malha com slots de horários excelentes.

Exemplo de quando o mercado pode fazer tão mal para uma região, como agora!

O Cariri não tem ligação perene com a Capital desde que a Avianca faliu em 2019. A própria Gol só realiza o trecho em tempos de alta estação.

Já adianto que, por mais que eventuais voos Gol entre Juazeiro e Fortaleza sejam retomados, o caririense não terá tantos motivos para comemorar como antes, já que a Gol não tem boa conectividade na Capital, nem nunca esteve tão boa quanto demonstra agora a Latam.

Isso não é torcida por companhia. São fatos!

Esperamos que a Vopepass/Latam consigam ter para si slots próprios e tenham novamente interesse em investir na rota.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

