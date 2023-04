Voepass quer voar para Aracati, abre ponte-aérea Fortaleza-Juazeiro, mas suspende operações em Jeri

Nos slots de voos do Aeroporto Pinto Martins , a empresa Passaredo (Voepass) solicitou voar para Aracati a partir do dia 12 de maio todas às sextas-feiras.

A operação na cidade da bela Canoa Quebrada já vinha sendo especulada, quando um folder de contratação de Colaboradores para Aracati apareceu ainda na semana passada:

Perguntada na última segunda-feira (3), a empresa não confirmou as operações:

“Por enquanto, não está confirmada a operação da VOEPASS em Aracati. No entanto, a empresa estuda diversas rotas para expansão das operações, incluindo a cidade. O recrutamento faz parte de prática da empresa para banco de dados.”

Porém, nesta terça-feira (4), vimos as previsões de voo a partir de Fortaleza em forma de slots, direitos de trânsito:

2Z2296 12MAY27OCT 0000500 070AT7 1030ARXARX J

H2Z2297 12MAY27OCT 0000500 070AT7 ARXARX1200 J

Voos saindo às 10h30 de Fortaleza e pousando de volta na capital ao meio-dia.

A operação está prevista com o ATR-72 para 70 lugares e deverá ter duração por volta de 30 minutos de voo.

Deverá ser uma aposta da companhia do interior de São Paulo num dos destinos de praia mais tradicionais do Ceará: Canoa Quebrada.

Embora a companhia ainda não tenha confirmado as operações, informações de Aracati confirmam que representantes da companhia estiveram no aeroporto e que as operações de fato se iniciarão em maio: dados alinhados com os slots acima.

Chuva de voos para Juazeiro do Norte

Não sabemos se por espelhamento ao anúncio da Azul ou não, a Voepass voltará a operar diariamente entre Juazeiro e Fortaleza, o que é ótimo para a dinâmica do Estado, já que o Cariri é a principal área fora da Região Metropolitana da Capital.

O Estado carecia dessas operações e, como mencionou, um amigo meu, Roberto Celestino: “sairá do 8 para o 80”. A Voepass que só operava 6 vezes por semana, de sexta a segunda com aeronave de 42 assentos, anunciou upgrade para o ATR-72, de 70 assentos e fará cada trecho até 17 vezes por semana, ou seja, às terças, quartas, quintas e domingos serão dois bate-voltas; segundas e sextas-três bate e voltas e um bate-volta aos sábados.

Confirmando-se os voos, Roberto Celestino, ex vice-prefeito de Juazeiro, acredita que Juazeiro e Fortaleza nunca estiveram tão conectados: “O que sempre sonhamos, ótimo para conectar com a Latam”. As companhias possuem acordo de compartilhamento de assentos.

Celestino se refere ao grande número de destinos que o caririense terá em Fortaleza com a LATAM. Juazeiro ficará menos dependente do hub Guarulhos, terá Fortaleza como uma opção mais confortável de conexões.

Os horários dos voos (previsão) serão uma boa ponte-aérea:

Segunda a Sábado Decola Fortaleza 07h Pouso em Juazeiro 08h Decola Juazeiro 08h40 Pouso em Fortaleza 10h Segundas Decola Fortaleza 11h Pouso em Juazeiro 12h Decola Juazeiro 12h40 Pouso em Fortaleza 14h Sextas e Domingos Decola Fortaleza 13h Pouso em Juazeiro 14h Decola Juazeiro 14h40 Pouso em Fortaleza 16h Segunda a Sexta e Domingos Decola Fortaleza 17h30 Pouso em Juazeiro 18h30 Decola Juazeiro 19h10 Pouso em Fortaleza 20h

Com a maior oferta de assentos (relembramos que a Azul também operará na rota), o preço dos bilhetes deve ser bastante melhor que o nível atual de preços. É uma recomeço excelente para o trecho Fortaleza-Juazeiro, do nível que não deixa a desejar em relação à conectividade que havia com a Avianca até 2019.

Suspensão operações em Jericoacoara

Nos mesmos slots em que aparecem operações para Aracati, os voos para Jericoacoara, a partir de Fortaleza, que acontecem desde dezembro de 2021 estarão interrompidos após 8 de maio, o que é realmente uma pena. Ainda assim, entendemos que o movimento deve estar associado à baixa estação iniciada em abril e que as próximas altas estações podem novamente trazer as operações da empresa à Jeri.

Na mesma toada, estarão suspensos os trilhos até Parnaíba e Teresina no Piauí.

Quando pensei que a Voepass estaria chegando em Aracati, lembrei de que a cidade seria a terceira operada no interior do Ceará: Jeri, Juazeiro e Aracati. Com esses três municípios, a companhia faria jus a um incentivo para voos regionais, conforme decreto:

“Considerando a adesão do Estado do Ceará às disposições da Cláusula Quinta do Convênio ICMS nº 188, de 4 de dezembro de 2017, (...) o que permite que seja dado um tratamento diferenciado às empresas que explorem a chamada "aviação regional" neste Estado;”

“Art. 1º O inciso IV do art. 43-F do Decreto nº 24.569 , de 31 de julho de 1997, acrescido pelo Decreto nº 32.852 , de 01 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 43-F.

IV - opere três voos semanais com destino a, no mínimo, três cidades, dentre elas:

a) um voo destinado a Juazeiro do Norte;

b) um voo destinado a Jericoacoara;

c) um voo destinado a Aracati;"”

Até cheguei a enviar o decreto para a empresa se inspirar!

Saldo do recém iniciado ano de 2023 para aviação regional.

2023 se inicia e já temos um salto na aviação regional em relação ao início de 2022:

Em maio, serão 2 voos por dia da Azul Conecta e a Voepass com média superior a duas decolagens por dia diariamente (mais que 60 decolagens por mês).

Em maio de 2022, a Conecta ainda não havia iniciado os voos no Ceará, bem como a Voepass operou apenas 52 decolagens no mês. Crescimento das duas empresas.

A Voepass poderá ainda, se desejar, reativar sua base Natal, que tinha até antes da pandemia. A imprensa potiguar já trata como provável o retorno do trecho Fortaleza-Natal, o que seria igualmente ótimo. Lembramos que a companhia demonstrou-nos já o interesse.

SOBRAL

Igor e sobre o novo aeroporto de Sobral? Conversando com representantes da SOP (Secretaria de Obras Públicas,) contaram-nos que o novo aeroporto está homologado para operações apenas com aeronaves menores que 30 assentos. Assim, infelizmente, a Voepass ainda não pode operar lá, se desejasse. Está previsto para maio, a vinda de aeronaves da FAB (Força aérea brasileira) que irá homologar equipamentos que permitirão a operação de jatos e, assim, uma janela de oportunidades se abre para o novo aeroporto.

