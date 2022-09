Voepass tem planos de voar para Sobral, Natal e Fernando de Noronha a partir de Fortaleza

A companhia aérea Voepass confirmou à coluna que pretende tornar o Aeroporto de Fortaleza um centro de conexões no Nordeste. Segundo o CEO da empresa, Eduardo Busch, há um projeto de malha para atender toda a região. Prestes a completar um ano do retorno das operações no Estado, o executivo conversou com o Diário do Nordeste.

Ele também confirmou que a empresa estuda voar para Sobral (CE), Natal (RN) e Fernando de Noronha (PE) a partir da capital cearense.

“A Voepass tem um projeto de malha para atender toda a região Nordeste. Já temos nosso ponto inicial nas operações baseadas em Fortaleza. Contudo, ainda aguardamos a melhor janela de oportunidade para poder dar continuidade a implementação. Dentro dos próximos três anos, com a expansão da malha, certamente haverá um aumento das operações no Ceará”, disse ele em entrevista à coluna.

“A Voepass idealizou uma malha voltada para o passageiro do turismo, mas também focada no mercado corporativo, o que nos permitiu atingir um equilíbrio mesmo na baixa temporada. Dessa forma, avaliamos que seja positiva nossa atuação no estado do Ceará”, acrescentou.

A empresa voa de Fortaleza para Juazeiro do Norte, Jericoacoara, Parnaíba e Teresina, ambas no Piauí.

Sobral terá voo?

Busch também afirmou que a companhia tem interesse de operar no Aeroporto de Sobral. “Acredito que nos próximos meses, com uma estabilização dos custos e da demanda, teremos oportunidade de explorar novos mercados, por exemplo, das operações no novo aeroporto de Sobral, que está dentro do escopo de nossas análises”.

A estratégia da Voepass está alinhada ao aguardo pela homologação do novo aeroporto pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Essa realmente é uma boa notícia, permitir à região norte iniciar voos comerciais com boa capacidade de assentos. Lembro que atualmente, o Aeroporto de Sobral que opera tem grandes restrições para movimentação de aeronaves da Voepass também por não conseguir ser ampliado, dado que está cravado na mancha urbana da cidade.

O novo aeroporto, construído mais afastado, terá capacidade de receber grandes jatos comerciais como o A320.

O voo da Voepass para Sobral, portanto, pode levar o viajante local a realizar conexões em Fortaleza e daqui para dezenas de destinos no Brasil através da parceria com Latam e Gol.

“Todas as operações realizadas pela Voepass são cobertas por acordos operacionais de codeshare, portanto, os bilhetes podem ser adquiridos nos canais Voepass e nos canais de venda tanto da Gol quanto da Latam, inclusive em conexão com suas respectivas malhas nacionais e internacionais. Isso é uma grande facilidade para nossos clientes”, reforça.

Esse ponto trará grande conectividade para o norte do Ceará.

Natal e Fernando de Noronha

Sobre o retorno das operações entre Fortaleza e Natal, o CEO disse que os “trechos estão dentro de nossas análises”.

Para Fernando de Noronha, ele disse que há projeto de voos entre a Capital cearense e a ilha: “Nosso projeto contempla sim a possibilidade de operações em Fernando de Noronha. Sabemos dos desafios para implementação, mas acreditamos que nosso projeto de integração será muito bem recebido pela comunidade e pelas autoridades locais”.

Lá em 2020, a Voepass havia de fato informado da intenção de voar de Fortaleza para Noronha.

Em Juazeiro do Norte, a Voepass deve manter os voos para Fortaleza. “Acreditamos que as operações em Juazeiro do Norte atendem bem aos passageiros através das conexões em Fortaleza, com ambos os parceiros”. Então os passageiros do Cariri serão atendidos em conexões por Latam e Gol.

Resultado em Jeri

Busch explica que o mercado para Jeri possui sazonalidades evidentes, por isso foram feitas adequações à oferta de assentos. “Todavia, identificamos um tráfego perene que se mantém estável mesmo na baixa temporada, o que vêm permitindo uma operação sustentável nesse mercado de Jericoacoara”.

Nesse âmbito, a empresa terá um desafio adicional para o mercado Jeri e Parnaíba. Será a concorrência dos voos da Azul Conecta (iniciada em 05/09) com o Cessna 208, o Caravan. A aeronave da Azul é para apenas nove assentos e tem um custo de operações bem menor, o que teoricamente, poderia resultar em passagens mais baratas aos passageiros.

Por outro lado, o ATR, aeronave da Voepass, é reconhecida por entregar eficiência operacional ao operador, consegue levar bem mais passageiros e pode representar, no imaginário do viajante, “mais segurança” por ser maior e, também, por representar mais conforto por ter, por exemplo, banheiros convencionais de aeronaves.

Torço que as operações de ambas as operações possam coexistir.

Voepass no Ceará

No Ceará, a empresa já enveredou operações pelo menos por 3 vezes: entre 2011 e 2013, entre fevereiro e março de 2020, quando a pandemia encerrou as operações de forma prematura, até o retorno em 2021.

Até agosto de 2022, a companhia era a única regional que operava no Ceará, com aeronaves com menos de 100 assentos, fração do mercado da aviação comercial que faz bastante falta ao Estado.

Assim, a companhia mantém uma aeronave baseada em Fortaleza, tendo alternado em alguns momentos entre o ATR-42 (42 assentos), ora um ATR-72 (68 assentos). A empresa mantém em torno de 10 decolagens semanais a partir de Fortaleza para Juazeiro (e retorno), 9 mensais para Jericoacoara (e retorno), 4 mensais para o trecho Parnaíba-Teresina (e retorno).

As ocupações médias para Juazeiro ida e volta em 2022 estão em aproximadamente 50%, porém na alta estação de julho passado chegaram a 70% e em agosto foram superiores a 70%. As operações para Teresina com escala em Parnaíba também têm tido boas ocupações, movimentando número superior a 100 passageiros por semana.

