Governo do Ceará e Gol lançam nesta segunda (26) novos voos de Fortaleza para Bogotá e Buenos Aires

O Governo do Ceará e a Gol Linhas Aéreas anunciam nesta segunda-feira (26) novos voos internacionais para Bogotá e Buenos Aires (segunda frequência semanal) com partidas de Fortaleza. A informação já havia sido noticiada com exclusividade pela coluna no dia 12 de junho e confirmada por fontes do setor aéreo.

Além dos voos internacionais, serão lançados ainda três voos semanais entre Juazeiro do Norte e Brasília.

Ainda não há data para início das novas operações, mas há indicativos de que os voos devem começar em outubro deste ano.

O lançamento ocorrerá na tarde desta segunda-feira no Palácio da Abolição, em Fortaleza, em cerimônia com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, da secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque, e do assessor da Presidência da Gol Linhas Aéreas, Alberto Fajermann.

Os novos voos serão:

Duas frequências semanais para Bogotá (Colômbia);

Duas frequências semanais para Buenos Aires (adicional ao voo que retomou no sábado, dia 24 de junho);

Três frequências semanais entre Juazeiro do Norte e Brasília (almejada ligação para o Cariri).

Redução de ICMS

Em contrapartida, o Estado reduzirá a alíquota de ICMS do combustível de aviação de 12% para 6%, o que pode realavancar a movimentação doméstica da Gol em Fortaleza.

Há informações do setor de que o voo semanal Fortaleza - Miami continua na malha, o que reprojeta Fortaleza como cidade com relevância de malha internacional da Gol. A companhia atingirá 5 frequências semanais para três destinos internacionais.

Como mencionamos várias vezes nas últimas semanas, o retorno da malha internacional é importante para o momento de atenção pelo qual passamos na aviação comercial do Ceará.

Nesse ponto, há de se ressaltar a atuação do Governo do Estado, que conforme relatado no início do mês, não mediu esforços para voltar à mesa de negociação com a Gol.

Retomada de voos internacionais

Com as 05 frequências internacionais da Gol, incremento da operação da Latam internacional, eventual retorno da Cabo Verde Airlines, o Ceará atingirá até o fim deste ano, 19 frequências semanais internacionais, metade aproximada do que havia antes da pandemia.

É o recomeço!

