Azul retoma voo para Orlando em Recife e cumpre antecipadamente acordo de isenção de ICMS

A Azul reinicia neste sábado (24) suas operações para Orlando, encerradas desde o início de 2020 por conta da pandemia. Voará assim 3 vezes por semana para Orlando com saídas às quartas, sábados e domingos, às 09h35 da manhã.

O retorno se dará no mesmo dia às 20h de Orlando. Os voos estão previstos de ocorrerem com os Airbus 330 versões 200 e 900 com respetivamente 244 e 298 assentos.

As operações se somam aos dois voos semanais para a cidade de Fort Lauderdale, cidade próxima de Miami, na Flórida, operando desde fevereiro. As operações em Fort Lauderdale são menos restritivas em termos de concessão de slots , sendo uma operação mais acessível.

Dessa forma, são cinco voos semanais para os Estados Unidos a partir do hub de Recife, quantidade que, adicionadas às operações domésticas, garantem isenção de ICMS à Azul no querosene de aviação, convênio ICMS 188/2017.

A Azul assim, atinge as cinco frequências internacionais em junho, muito antes do que previa o cronograma do convênio, que estabelece a implementação de cinco voos até dezembro de 2023.

Neste sábado, o voo ocorreu com a versão maior do A330 e saiu praticamente cheio, com 97% de ocupação (289 passageiros de 298 assentos), evidenciando a força e conectividade do hub Azul do Nordeste.

“Não só contribuiremos para levar brasileiros que vivem em Pernambuco e em outras cidades do Nordeste para os Estados Unidos, mas também traremos norte-americanos para conhecer e desbravar as mais belas paisagens que temos aqui no Brasil, contribuindo com a economia e o desenvolvimento social do País e das pessoas que têm o Turismo como principal fonte de renda”, afirma Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais e Aeroportuárias da Azul.

As operações demonstram que a demanda para os EUA está novamente relevante mesmo num contexto de dificuldade para a retirada de novos vistos e ainda de dólar elevado. A Azul cumpre fielmente os termos dos decretos assumidos e tem enchido seus aviões desde o relançamento de Fort Lauderdale.

O voo inaugural para Orlando hoje com 289 passageiros de 298, estão colhendo grandemente

Aumento da malha

A Azul aumentará sua malha no Recife em julho em um patamar de 15% chegando a 91 decolagens por dia, oferecendo aumento de frequências generalizadas para Fortaleza, Aracaju e Salvador. É a maior base em assentos de Airbus 320 do Brasil, maior até que Campinas (Viracopos), segundo informações apuradas no Aeroporto dos Guararapes (Recife).

As operações em Recife já são 35% maiores que antes da pandemia, demonstrando claramente a retomada do setor na capital pernambucana.

