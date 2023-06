Depois de Curitiba, Belo Horizonte e Vitória, Latam suspende voo de Fortaleza para Maceió

Em novo revés para o hub Latam de Fortaleza, a companhia confirmou à coluna nesta sexta-feira que vai descontinuar a operação entre Fortaleza e Maceió (AL) a partir de novembro. No site da empresa, as passagens não estão mais sendo comercializadas.

“A companhia prevê a suspensão de algumas rotas a partir de Fortaleza, como é o caso de Vitória (a partir de julho) e Maceió (a partir de novembro), deixando os passageiros com a opção de voarem via conexões”, comunicou a empresa por meio de nota.

A Latam também informou que apesar da suspensão do voo para Maceió em novembro, a companhia seguirá mantendo o ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos) em Fortaleza-Rio de Janeiro/Galeão, Fortaleza-Recife e Fortaleza-Belém, quando comparado a outubro.

“Sobre Fortaleza-Confins, a companhia segue verificando o timing correto para retomar essa rota. A empresa seguirá avaliando oportunidades para operar Fortaleza-Curitiba e qualquer novidade será comunicada oportunamente”, esclareceu a companhia.

A Latam também reforçou em nota que Fortaleza é uma importante cidade-foco dos investimentos da companhia, sendo atualmente a empresa com maior oferta de voos na Capital.

Movimentação

Desde novembro de 2021 até junho desde ano, a Latam movimentou mais de 145 mil passageiros nos voos entre Fortaleza e Maceió, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A ocupação média do trecho Fortaleza-Maceio foi de 62% em todo 2022, com cerca de 116 passageiros por voo. No trecho Maceió-Fortaleza, a ocupação média foi de 64%, com 122 passageiros em média por voo.

Em 2023, até abril, a ocupação média foi de 60% com 119 passageiros em ambas as pernas.

As ocupações percentuais são mais baixas, dada a grande quantidade de trechos realizados com o A321 de 220 assentos. O A320 possui no máximo 180 assentos.

Essa ocupação diária, ainda assim, encheria 80% de um Airbus A319, que a Latam possui na frota, mas aparentemente, a companhia possui melhores oportunidades para seus menores Airbus.

Em alguns meses de 2022 e 2023, a rota movimentou mais do que a tradicional ligação Salvador - Maceió, rota que opera regularmente há quase duas décadas.

Quem conhece e acompanha a rota diariamente, lamenta pela relevância do destino Maceió e também, porque a demanda é muito variável ao longo da semana: há dias em que a rota é feita com o Airbus 321 e põe mais de 180 passageiros por perna, então realmente, há maior demanda em certos dias. Sabemos, porém, que a Latam não faz destinos quebrados por dias da semana por aqui, o que já chegamos a enaltecer.

Redução de destinos

O certo é que o hub de Fortaleza sente mais um baque da redução de destinos que, desde a boa retomada de 2021, é o 4º, sem nenhum novo destino desde então:

Descontinuado o trecho Fortaleza-Curitiba mesmo com média de 153 passageiros por dia por trecho em 2022, 75% ocupação (inclusive aeronaves A321)

Descontinuado o trecho Fortaleza-Belo Horizonte mesmo com média de 146 passageiros por perna e 87% ocupação de ocupação em 2022. A Gol voltará a fazer a rota em julho de 2023, validando a existência de demanda.

Será descontinuado o trecho entre Fortaleza-Vitória em julho, mesmo com 80,2% de ocupação e 140 passageiros por voo.

Adicionalmente, perderam-se ligações de Porto Velho via Manaus e Macapá via Belém.

Segundo a Latam, o projeto hub de Fortaleza está bem e entrega bons retornos aos investimentos feitos, entretanto, a mensagem é ainda de que a conjuntura de combustível e dólar caros pede maximização de receitas.

Entendíamos que a operação Fortaleza-Maceió era estratégia no Nordeste, rentável e barata por ser um trecho de 1 hora 10 minutos. Em outubro, terão sido dois anos de operação ininterruptas, desde 2021.

Juazeiro do Norte e Jeri

Há informações da Latam de que as bases Juazeiro do Norte e Jericoacoara não vão tão bem, mas que a companhia continuará aguardando a maturação dos destinos.

Isenção Fiscal

Como é elegível à isenção de ICMS ao combustível de aviação em Fortaleza, a Latam, que precisa realizar em média 25 decolagens/dia, e faz o mínimo do mínimo, precisará trocar o destino Maceió por outro destino.

Em Maceió, o voo será trocado por mais opções para Brasília e para Guarulhos, os únicos destinos diretos a partir de Alagoas.

Na ausência do Vitória (a partir de julho), a Latam escalou um segundo voo diário para o Rio de Janeiro - Galeão, que entendemos ser coerente. Aguardamos qual será o destino a substituir Maceió.

