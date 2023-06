Fraport nega aumentar muro do Aeroporto de Fortaleza após repercussão nas redes sociais; entenda

A Fraport, concessionária do aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, não prevê o aumento vertical do muro do aeroporto. Nos últimos dias, redes sociais comentavam sobre a eventual subida do muro do aeroporto, sobretudo do lado norte, voltado para o bairro Vila União, onde a estação Expedicionários do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) atrai muitas pessoas, dada a visão privilegiada de aeronaves e de todo aeroporto.

Segundo Natalie Valezi, Diretora de Comunicação e Qualidade da Fraport, não existe a previsão:

“Não temos previsão de aumento deste muro, no entanto, estamos sempre atentos a eventuais vulnerabilidades e medidas necessárias para saná-las.”

A preocupação existe sobretudo em redes sociais de spotters de Fortaleza, quando a subida adicional do muro inviabilizaria os trabalhos desses amantes da aviação e de observadores.

“A Fraport Brasil tem grande admiração e um excelente relacionamento com a comunidade de spotters locais. Eles não causam nenhum incômodo, pelo contrário, são muito conscientes em relação às normas aeroportuárias”.

De fato, no dia 20 de maio deste ano, a Fraport organizou o Spotter Day Fortaleza, quando convidou dezenas de spotters para ingressarem nos sistemas de pátios e pistas do aeroporto para terem as melhores visões das aeronaves em operação. Daí a informação de que não há previsão para subida do referido muro traz alívio para toda comunidade.

Perguntei adicionalmente, se haveria alguma intenção da Fraport de reativar o antigo terraço panorâmico local bastante visitado por frequentadores do aeroporto até antes da concessão do Pinto Martins.

A Fraport explica que não: “O antigo terraço panorâmico não será reativado. Neste local existem escritórios atualmente, mas estamos atentos a oportunidades de melhorias para o nosso público de spotters”.

