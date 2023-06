Com retomada de voos internacionais, Aeroporto de Fortaleza ganha segunda sala VIP

A Ambaar Lounge inaugurou nesta quarta-feira (14) uma sala VIP na área de embarque internacional do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fortaleza Airport.

O espaço é reivindicação de muitos passageiros que realizam voos internacionais na cidade.

A sala passa a funcionar de acordo com a programação/horário de voos internacionais. O espaço possui 150 metros quadrados (m²) de área e 46 assentos e fica próximo do portão 3 do embarque, após o duty free internacional.

Espaço VIP do embarque doméstico existe desde janeiro de 2022

A Ambaar já é a empresa responsável pela administração da sala VIP no embarque doméstico.

O espaço doméstico ficou pronto em janeiro de 2022 e, em menos de um ano, passou a funcionar 24 horas por dia.

A sala Ambaar Club Fortaleza Internacional também era aguardada desde a concessão do aeroporto à Fraport. “A abertura do novo espaço reflete a retomada das viagens internacionais”, diz a empresa.

A Ambaar Lounge informa que as parcerias com bancos e companhias aéreas ainda estão sendo determinadas, mas que já há definição junto ao Bradesco Cartões e programas Priority Pass e Lounge Key.

Eu utilizei a sala Ambaar doméstica do aeroporto de Salvador pelo Priority Pass via cartão Elo Nanquim do Banco do Brasil e recomendo bastante: espaço amplo, privacidade, refeições e bebidas variadas, alcoólicas inclusive.

