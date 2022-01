Sala VIP é inaugurada no Aeroporto de Fortaleza; veja fotos

A aguardada e prometida sala VIP do Aeroporto de Fortaleza foi finalmente entregue após diversos atrasos, especialmente em função da pandemia.

Operada pela Ambaar Lounge em parceria com a Airport Dimensions, o espaço estará disponível para os passageiros na sala de embarque doméstico diariamente, das 6h às 22h.

A operadora também entregou um lounge no Aeroporto de Porto Alegre, terminal que também é operado pela Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Pinto Martins.

Legenda: A sala VIP ficará disponível aos passageiros diariamente das 6h às 22h. Foto: Divulgação/Fraport Brasil

A CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, já havia adiantado ao Diário do Nordeste em dezembro que o espaço estava sendo construído. À época, a expectativa era que as obras concluíssem ainda em 2021.

Chamada de Ambaar Club FOR, a sala VIP é inspirado na cultura do Ceará e traz uma decoração alegre, com cores vibrantes e mobiliário aconchegante.

"Estamos muito felizes com a abertura destes dois novos ambientes em Fortaleza e Porto Alegre. Eles elevam o padrão dos serviços oferecidos em nossos aeroportos”, afirma Sabine Trenk, COO da Fraport Brasil.

Legenda: O equipamento foi construído na sala de embarque doméstico. Foto: Divulgação/Fraport Brasil

O CEO e fundador da Ambaar Lounge, Bernardo Claro da Fonseca, também comemora as operações e a expansão da rede na América do Sul.

"Estamos muito satisfeitos em lançar esta marca empolgante em novos locais no Brasil. A criação desta nova marca de lounge em parceria com a Airport Dimensions está nos permitindo expandir nossa rede e oferecer uma experiência de lounge personalizada, calorosa e acolhedora para os passageiros nos Aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza”, ressalta.

Legenda: Espaço era negociado desde que a Fraport Brasil assumiu a administração do terminal, em 2018. Foto: Divulgação/Fraport Brasil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE