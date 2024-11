Em Tauá, Festberro segue até domingo com exposição e shows culturais

Considerada a maior feira de ovinocaprinocultura do interior do Ceará, o FestBerro 2024, está movimentando o Parque de Exposições Pedro Alexandrino, em Tauá, e segue até o próximo domingo (24). Iniciada oficialmente na noite da última quarta-feira (20), a 17ª edição do evento é a maior de sua história, reunindo mais de 100 expositores e 500 animais.

“O FestBerro é uma demonstração da força da ovinocaprinocultura, setor que gera emprego e renda para milhares de famílias nos Inhamuns”, comenta a prefeita de Tauá Patrícia Aguiar. “A expectativa é de um impacto positivo significativo na economia local, gerando riqueza em diversas cadeias produtivas, como o comércio de animais, gastronomia e turismo”.

Além da feira de animais, o evento promove atividades como o festival gastronômico, a feira da agricultura familiar e da mulher empreendedora, fomentando o empreendedorismo local. Entre as apresentações musicais nacionais, 12 atrações estão confirmadas como Bell Marques, Wesley Safadão, Léo Santana e Zé Vaqueiro.

Com o objetivo de incentivar a cadeia de negócios e o empreendedorismo, o evento se consolidou como uma referência nacional na ovinocaprinocultura. “A inclusão de cursos de capacitação, o fortalecimento da cadeia produtiva e a busca por certificações nacionais para o abatedouro são medidas que preparam o FestBerro para crescer ainda mais, atraindo expositores e investimentos de outros estados e ampliando sua representatividade”, afirma Patrícia Aguiar.

Para a prefeita, o FestBerro é símbolo da força e da união do povo tauaense. “Esse evento é uma construção coletiva, fruto do esforço de muitas mãos, e demonstra o potencial da nossa agropecuária para transformar vidas. Convido a todos a aproveitarem essa grande celebração que fortalece nossas raízes e projeta Tauá como um polo de desenvolvimento no Ceará e no Brasil”.

Confira a programação completa.

Serviço:

Festberro 2024

Parque de Exposições Pedro Alexandrino, em Tauá

Data: 20 a 24 de novembro

Site: https://festberro.com.br/