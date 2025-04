Tragédia anunciada: Enel fez sua parte. Falta a PMF ou os Bombeiros

Prossegue a ameaça da tragédia anunciada: exatamente em frente ao número 1485 da rua Joaquim Nabuco, entre a Avenida Padre Antônio Tomás, e rua Torres Câmara, uma enorme castanheira, que cresceu e ficou muito alta sem os cuidados de poda, pendeu para um lado e, agora, ameaça desabar, podendo provocar a chamada tragédia anunciada. Para evitá-la, a Enel Ceará Distribuição já fez o que lhe competia: livrou a rede elétrica, sobre a qual cresciam os galhos da árvore.

Agora, cabe à PMF e ao Corpo de Bombeiros a tarefa de ou cortar a árvore de cima para baixo, numa operação que demorará um dia, ou podá-la de uma maneira que ele possa crescer de novo para cima, em linha reta.

Enquanto isso, correm perigo os motoristas e passageiros de carros de passeio e de serviço que, permanentemente, trafegam pela rua Joaquim Nabuco: se e quando a árvore cair, ela atingirá (no que o verbo atingir tem de pior) sobre os veículos e sobre uma residência e sobre o muro do Condomínio Residencial Flamengo, que fica no lado oposto.

As dezenas de famílias que moram nesses condomínios e na residência citada pedem socorro às autoridades competentes (é oi novo!)