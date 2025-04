Alô, PMF! Alô, Enel! Evitem uma tragédia anunciada!

Atenção, Prefeitura Municipal de Fortaleza! Alô, Enel Ceará Distribuição! Moradores da rua Joaquim Nabuco, no trecho entre a Avenida Padre Antônio Tomás e a rua Torres Câmara, pedem socorro diante da ameaça de uma catástrofe anunciada: defronte ao número 1485, onde há um condomínio vertical de 11 pavimentos, uma enorme castanheira, por falta de poda, pendeu para um lado e agora pode desabar sobre veículos que trafegam ali, sobre fios elétricos e cabos de fibra ótica de empresas de telecomunicação e sobre uma residência e sobre o muro de outro condomínio em frente.

Nesta semana, repórteres do Sistema Verdes Mares entraram em contato om a PMF e com a Enel e obtiveram de ambas a promessa – não cumprida – de mandariam equipes até lá para uma vistoria técnica e para a tomada das providências indicadas, a mais sensata das quais será o corte da árvore – o que demandará um dia de trabalho – ou pela poda que reduza a sua altura e o peso dos seus galhos.

No trecho em que se encontra a castanheira, o movimento de automóveis é intenso, sendo que, nos horários de pico, há um forte congestionamento, o que aumenta a proporção da tragédia. Esta coluna, dedicada aos atos e fatos da economia, junta a sua angústia à dos moradores da área em cujo endereço está a árvore perigosamente arqueada.

Há pouco mais de um ano, funcionários do Departamento de Paisagismo da PMF estiveram no local com o objetivo de cortar a árvore. Mas um enxame de abelhas os expulsou de lá, e daí até agora o perigo só se agravou, porque a aumentou inclinação da castanheira

Amanhã, sábado, 12, dia de pouco trânsito de veículos, a PMF ou a Enel poderia resolver esse problema, que poderá agravar-se se algo não for feito imediatamente.