Rede de atacarejo abre 140 vagas de emprego no Ceará

A rede Assaí está com 140 vagas de emprego abertas para suas unidades no Ceará. As posições abrangem diversas áreas operacionais.

Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de operador de loja e operador de caixa.

Como participar da seleção

Interessados devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, neste link oficial de recrutamento.

Para o cadastro, é necessário CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e endereço de e-mail.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online.

Rede tem 15 lojas no CE

O Assaí está presente no Ceará desde 2008 e conta com 15 lojas nas cidades de: Fortaleza, Maracanaú, Iguatu, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte.

Ao todo, o Atacadista gera cerca de 7.500 empregos entre diretos e indiretos. Na região Nordeste, são 82 lojas, distribuídas em todos os estados.