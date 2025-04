Por que bons profissionais podem fracassar na liderança?

É comum vermos profissionais brilhantes, altamente comprometidos e tecnicamente excepcionais sendo promovidos a cargos de liderança. O raciocínio parece simples: se ele entrega mais, destaca-se e domina o que faz, por que não liderar a equipe? Será que isso realmente funciona?

O declínio de Anelory

Ane, como era carinhosamente chamada pelos colegas, sempre foi referência de entrega e determinação. Cumpria todas as metas — por mais desafiadoras que fossem — e era presença constante entre os campeões de vendas. Sua garra, carisma e capacidade de se conectar com os clientes chamavam a atenção da liderança.

Ingressou na empresa como assistente comercial e, com o tempo, conquistou seu espaço, tornando-se um nome forte dentro do time. Quando sua supervisora pediu demissão, a empresa precisava agir rápido. Em reunião, o nome mais óbvio surgiu sem resistência: Ane. Apesar de relutar no início, acabou sendo convencida a aceitar o novo desafio.

Ao assumir a supervisão, foi bem recebida pela equipe, mas não demorou para perceber que a nova função exigia habilidades bem diferentes daquelas que a tornaram destaque em vendas. Gestão de pessoas, planejamento, mediação de conflitos, alinhamento com outras áreas…, nada disso fazia parte da sua zona de domínio — e tampouco lhe trazia satisfação.

Aos poucos, Ane foi perdendo o brilho. A energia que antes a movia deu lugar à exaustão, e o entusiasmo cedeu espaço à frustração. Após seis meses, pediu demissão. O que deu errado?

A história de Ane não é uma exceção, isso acontece o tempo todo dentro das organizações. Essa lógica, embora bem-intencionada, costuma falhar na prática. É comum ver empresas perdendo talentos por tomadas de decisão precipitadas. Nem sempre o melhor colaborador em sua função é a indicação mais adequada para um cargo de liderança.

A liderança exige um conjunto de habilidades completamente diferentes da performance técnica. Saber entregar resultados não é o mesmo que saber inspirar, desenvolver, ouvir, negociar, tomar decisões difíceis ou sustentar uma visão coletiva. Além disso, a vontade do colaborador deve ser levada em consideração. Ane, provavelmente, cedeu porque ficou com receio de como seria vista pelos seus superiores caso recusasse a proposta.

Problemas mais comuns ao contratar alguém sem perfil para liderança

Quando promovemos alguém com alta performance, mas sem perfil ou preparo para liderar, os impactos são sentidos rapidamente — por ele, pela equipe e pela organização. Entre os problemas mais comuns, podemos destacar:

Perda de talentos, pois profissionais que não se adaptam à liderança, dificilmente retornam aos seus cargos anteriores. É mais provável que saiam da empresa.

Queda no engajamento da equipe, que passa a ser conduzida por alguém que não sabe lidar com pessoas ou não oferece direcionamento claro.

Microgestão e centralização de tarefas, pois o novo líder tem dificuldade em delegar e confia apenas em seu próprio método.

Conflitos interpessoais mal geridos, já que a escuta ativa, a empatia e o manejo de tensões não foram desenvolvidos.

Clima organizacional desgastado, com insegurança, ruídos na comunicação e alta rotatividade.

Sobrecarga emocional no próprio líder, que sente que “perdeu” aquilo que fazia bem e agora precisa navegar em um território desconhecido — muitas vezes sem apoio.

Como identificar alguém com perfil para liderar?

É fundamental que as empresas criem critérios claros e processos estruturados para identificar quem realmente tem competência para liderar e deseja isso para sua carreira profissional. Algumas ações eficazes incluem:

Ter clareza quanto ao perfil de liderança que a empresa precisa. Isso servirá como bússola para as tomadas de decisão.

Estimular que líderes conheçam as aspirações de seus liderados, para que possam direcionar sua atuação e desenvolver sucessores intencionalmente.

Avaliar comportamentos, não só resultados! Observar como o profissional se relaciona com os colegas, lida com pressões e colabora com o time.

Aplicar assessments de perfil e de competências socioemocionais, que ajudam a mapear o potencial de liderança.

Oferecer experiências de liderança informais, como coordenação de projetos ou mentoria de pares, antes de uma promoção formal.

Investir em programas de desenvolvimento de líderes, que combinem autoconhecimento, prática e feedback estruturado.

Incluir a escuta da equipe no processo — a percepção do grupo sobre quem já exerce influência e apoio pode revelar lideranças naturais.

Isso não significa que grandes talentos não possam se tornar líderes. Mas é preciso investir no desenvolvimento dessas competências antes de entregar a eles uma equipe inteira para conduzir. Promover alguém deve ser um movimento de reconhecimento, mas também de responsabilidade. O desafio está em identificar não só quem entrega mais, mas quem está preparado para liderar com consciência, consistência e humanidade.

Se você recebeu um convite para liderar e não se identifica com essa missão, seja honesto. Compreendo que algumas empresas não abrem espaço para uma conversa franca e honesta e que, por vezes, não olha com bons olhos os que negam essa ‘oportunidade’. No entanto, reflita sobre o que deseja para a sua carreira, sobre as perdas e os ganhos da sua decisão, e seja fiel e transparente.

