Como o hábito de reclamar pode afetar o seu desempenho profissional

Você tem algum colega de equipe que passa o dia reclamando de tudo? Ou você faz isso? Saiba que esse hábito pode prejudicar sua saúde mental, o clima organizacional e o seu desempenho profissional. Quem reclama demais deixa de direcionar esforços para o que realmente importa e perde a oportunidade de evoluir com os aprendizados do dia a dia. Mas como lidar com esse comportamento? Ou melhor, como transformá-lo?

O impacto da reclamação no cérebro e na performance

O primeiro passo é desenvolver a consciência sobre o impacto das reclamações no ambiente de trabalho. Reivindicar melhorias e apontar problemas são atitudes legítimas, mas quando a queixa se torna um padrão, sem ação para a mudança, gera desmotivação e desgaste.

Além disso, a ciência demonstrou que reclamar constantemente pode reprogramar o cérebro para um estado de negatividade. No livro Reclamar Reprograma Seu Cérebro para a Negatividade, Travis Bradberry explica como o ato de reclamar reforça conexões neurais que tornam a insatisfação um hábito automático, dificultando a percepção de soluções e oportunidades. Esse padrão afeta diretamente funções essenciais para o desempenho profissional, como:

Capacidade de tomar decisões – a negatividade excessiva gera ansiedade e insegurança, tornando a escolha de caminhos mais difícil e aumentando o medo de errar.

– a negatividade excessiva gera ansiedade e insegurança, tornando a escolha de caminhos mais difícil e aumentando o medo de errar. Facilidade para descansar – a mente acostumada a reclamar permanece em estado de alerta, dificultando o relaxamento e impactando a qualidade do sono.

– a mente acostumada a reclamar permanece em estado de alerta, dificultando o relaxamento e impactando a qualidade do sono. Criatividade e resolução de problemas – o foco constante no que está errado limita a capacidade de pensar em soluções inovadoras.

– o foco constante no que está errado limita a capacidade de pensar em soluções inovadoras. Relacionamentos interpessoais – o hábito da reclamação pode afastar colegas de trabalho e prejudicar o espírito de equipe, tornando o ambiente mais pesado.

– o hábito da reclamação pode afastar colegas de trabalho e prejudicar o espírito de equipe, tornando o ambiente mais pesado. Motivação e produtividade – quem está sempre insatisfeito tende a procrastinar e perder a energia necessária para agir com determinação.

Como reverter esse hábito?

Se você se identificou, tenho boas notícias! O cérebro pode ser reprogramado para adotar uma postura mais positiva e proativa, depende de você, de sua disciplina e de consistência. Algumas estratégias eficazes incluem:

Alterar o estilo de vida – Pequenas mudanças na rotina podem reduzir o estresse e aumentar a disposição, tornando mais fácil manter uma mentalidade equilibrada. Praticar exercícios físicos, dormir bem e evitar a sobrecarga são atitudes essenciais. Crie um ritual para o início do seu dia, por exemplo.

– Pequenas mudanças na rotina podem reduzir o estresse e aumentar a disposição, tornando mais fácil manter uma mentalidade equilibrada. Praticar exercícios físicos, dormir bem e evitar a sobrecarga são atitudes essenciais. Crie um ritual para o início do seu dia, por exemplo. cultivar pensamentos de gratidão – em vez de focar no que está errado, crie o hábito de reconhecer o que está funcionando. Anotar diariamente três coisas positivas sobre o seu dia pode ajudar a redirecionar sua percepção.

– em vez de focar no que está errado, crie o hábito de reconhecer o que está funcionando. Anotar diariamente três coisas positivas sobre o seu dia pode ajudar a redirecionar sua percepção. Identificar e modificar pensamentos negativos recorrentes – quando perceber que está reclamando, pergunte-se: Essa situação realmente merece tanta atenção? Há algo que eu possa fazer para melhorá-la? Isso ajuda a transformar a queixa em ação.

– quando perceber que está reclamando, pergunte-se: Essa situação realmente merece tanta atenção? Há algo que eu possa fazer para melhorá-la? Isso ajuda a transformar a queixa em ação. Afastar-se do problema – Se você está diante de uma situação que não pode resolver, distancie-se emocionalmente. Não se envolva em ciclos de negatividade. Redirecione sua atenção para algo produtivo.

– Se você está diante de uma situação que não pode resolver, distancie-se emocionalmente. Não se envolva em ciclos de negatividade. Redirecione sua atenção para algo produtivo. Praticar a comunicação construtiva – em vez de apenas reclamar, treine-se para expressar suas insatisfações de forma objetiva e com foco em soluções. No trabalho, por exemplo, em vez de dizer: “Nada funciona aqui!”, experimente: “Podemos pensar em maneiras de melhorar esse processo?”.

– em vez de apenas reclamar, treine-se para expressar suas insatisfações de forma objetiva e com foco em soluções. No trabalho, por exemplo, em vez de dizer: “Nada funciona aqui!”, experimente: “Podemos pensar em maneiras de melhorar esse processo?”. Cercar-se de influências positivas – o ambiente e as pessoas ao seu redor influenciam seus hábitos. Estar próximo de quem mantém uma visão equilibrada da vida pode ajudá-lo a fazer o mesmo.

Convivo com um "reclamão". O que devo fazer?

Se você tem um colega, chefe ou amigo que está sempre reclamando, há algumas estratégias para lidar com essa situação sem ser sugado pelo negativismo:

Não entre no jogo – evite concordar automaticamente com as reclamações ou reforçar o comportamento. Isso pode incentivar ainda mais esse padrão.

– evite concordar automaticamente com as reclamações ou reforçar o comportamento. Isso pode incentivar ainda mais esse padrão. Mude o foco da conversa – sempre que possível, direcione o assunto para algo mais produtivo ou neutro. Se alguém disser: “Esse trabalho é um desastre!”, tente responder com: “Entendo que há desafios, mas o que podemos fazer para melhorar?”.

– sempre que possível, direcione o assunto para algo mais produtivo ou neutro. Se alguém disser: “Esse trabalho é um desastre!”, tente responder com: “Entendo que há desafios, mas o que podemos fazer para melhorar?”. Estabeleça limites – se a pessoa insiste em reclamar, mas não busca soluções, limite o tempo que você dedica a essas conversas. Afaste-se educadamente sempre que perceber que o discurso está apenas se repetindo.

– se a pessoa insiste em reclamar, mas não busca soluções, limite o tempo que você dedica a essas conversas. Afaste-se educadamente sempre que perceber que o discurso está apenas se repetindo. Sugira ação – Pergunte diretamente: “E o que você pode fazer para mudar isso?”. Muitas vezes, esse simples questionamento faz com que a pessoa perceba que está apenas se queixando, sem agir.

– Pergunte diretamente: “E o que você pode fazer para mudar isso?”. Muitas vezes, esse simples questionamento faz com que a pessoa perceba que está apenas se queixando, sem agir. Mantenha o seu equilíbrio – se o ambiente for muito negativo, fortaleça seu próprio bem-estar emocional. Pratique atividades que o ajudem a manter a positividade, como exercícios, meditação ou simplesmente buscar interações mais saudáveis.

Se você convive com alguém que reclama excessivamente, busque influenciar positivamente, mas sem se deixar levar pelo pessimismo. Muitas vezes, um simples questionamento como: “O que podemos fazer para resolver isso?”, já redireciona a conversa para uma perspectiva mais produtiva.

