Parei minha carreira para cuidar dos filhos; como recomeçar?

Muitas mulheres param suas carreiras para se dedicar à maternidade. É uma decisão que, embora tomada com amor e propósito, pode trazer desafios inesperados ao longo do tempo. Quando os filhos crescem, muitas sentem o desejo de retomar sua trajetória profissional. Mas, por onde começar?

O Dilema de Antonela

Antonela é uma mulher de 45 anos, casada, com dois filhos já adultos. Casou-se aos 22 anos e, com 25, engravidou do seu primeiro filho, Thor. Em menos de dois anos, deu à luz Eva. Com dois filhos pequenos, em acordo com o marido, decidiu se dedicar ao lar e à criação dos seus dois amores. Naquele momento, Antonela estava com sua carreira em ascensão, tinha concluído sua faculdade de engenharia e trabalhava em sua área de atuação. Ela era vista como um talento importante para a organização e a possibilidade de assumir a gestão de uma área importante da empresa já havia sido sinalizada. Aos 28 anos, decidiu se dedicar à família, pois seu marido tinha uma vida relativamente confortável e com condições de prover sua família. Anos se passaram, as crianças cresceram e Antonela voltou a pensar na sua carreira. Durante todo esse tempo, empreendeu de maneira “caseira” algumas vezes, para não atrapalhar o seu projeto de ser mãe em tempo integral. Bem! Hoje Antonela quer voltar, repensar o significado de sua vida e planejar o seu retorno ao mercado de trabalho. Isso é possível?

Antonela representa várias mulheres que, hoje, buscam sua identidade profissional. Diferentemente do que muitos pensam, retomar a carreira é possível em qualquer tempo, mas não basta querer! Para que isso aconteça, a mulher precisa se reconectar consigo mesma e refletir sobre como ela se vê nesse retorno. Depois de muito tempo fora do mercado de trabalho, é normal não estar mais alinhada às exigências atuais, e este, sim, é o maior desafio. Para planejar este retorno é importante que você...

...assuma o protagonismo — sempre é mais difícil recomeçar, entretanto, diferentemente do que muitos possam imaginar, fazer isso é para os fortes. Pessoas ‘vítimas do mundo’ não conseguem fazer isso. Levante a cabeça e selecione o que vale a pena ouvir e absorver.

...reconheça seu valor e experiência — tudo o que você viveu traz consigo aprendizados que, se bem processados, podem virar habilidades. É muito importante que revisite este histórico e analise o que eles trazem: quais problemas resolveu, que situações afetaram suas atitudes e o que você aprendeu tecnicamente sobre a área para a qual deseja regressar ou ingressar.

...se organize financeiramente — voltar ao mercado de trabalho exigirá investimento em qualificação e dedicação de tempo. Dessa forma, antes de iniciar o seu projeto de carreira, reveja suas finanças, negocie com seu parceiro os seus planos e estabeleça um prazo para concretizar o que deseja.

...crie expectativas realistas — é compreensível que depois de um bom tempo ‘sabático’ a pressa tome conta de você e que tudo pareça ir devagar demais. Além das expectativas irreais sobre a velocidade das coisas, desejar continuar do ponto em que parou piorará sua ansiedade e prejudicará sua persistência na construção do que deseja. Criar expectativas realistas significa entender que existem elementos que você domina, e sobre eles pode atuar. Mas, infelizmente, há algumas questões que afetam o que você deseja, mas não dependem de você. Na matriz SWOT, chamamos de ameaças do ambiente externo.

...esteja aberta a recomeçar de um ponto diferente — algumas oportunidades podem surgir e exigir que você escolha entre sua expectativa real e o que é possível agora. Analise racionalmente ponderando se esta oportunidade pode lhe abrir outras portas a médio e longo prazo. É muito melhor iniciar, dar o primeiro passo e construir os demais ao longo da caminhada.

...pesquise a área/profissão em que deseja atuar — a pesquisa garantirá que, ao decidir, você saiba o que realmente lhe espera. Nível de dedicação; comportamento do mercado; concorrência; perfil de empresas, enfim informações que contribuirão para uma escolha consciente.

...peça ajuda de um mentor de carreira experiente e, sobretudo, ético — o seu projeto é importante e, portanto, merece ser acompanhado por alguém que realmente consiga ajudá-lo. Sem promessas fáceis ou milagrosas, mas com método estruturado e uma postura ética e acolhedora. Cuidado!!! Não é à toa que essa profissão maravilhosa caiu em descrédito no mercado, e posso afirmar isso, afinal sou mentora há mais de dezesseis anos e já ouvi vários relatos totalmente fora do que realmente é o processo. Desconfie se o caminho for fácil.

...invista em qualificação — escolha alternativas alinhadas às necessidades do mercado/profissão que você deseja. Importante: procure atualização técnica que inclua as novas tecnologias e inovação. Isso trará mais diferencial ao seu currículo.

...busque uma rede de apoio — networking profissional é uma estratégia excepcional, mas escolha bem a mesa em que deseja estar. Analise a proposta do grupo e o perfil dos profissionais que o compõem. Conexões qualificadas abrem portas, mas lembre-se: seja interessante e interessado, evite ser interesseiro.

...seja paciente para a colheita — depois de muito tempo parada, é normal desejar que as coisas aconteçam mais rápido, entretanto, é bom ter consciência de que, dependendo das escolhas de carreira, uma jornada longa deve ser trilhada. Disciplina e consistência são importantes para que cada etapa seja vencida.

O retorno ao mercado pode ser desafiador, mas é totalmente possível. O importante é dar o primeiro passo com planejamento e determinação. Sua experiência e história têm valor – agora é o momento de transformá-las em seu diferencial.

