Networking estratégico para mulheres: como construir relações que impulsionam a carreira

No ambiente corporativo, ter competência técnica é fundamental, mas raramente suficiente para crescer na carreira. O networking — a construção de conexões profissionais estratégicas — pode ser um grande diferencial. No entanto, muitas mulheres ainda sentem desconforto ao se posicionar ou consideram essa prática como algo forçado. Como, então, transformar o networking em uma ferramenta autêntica e eficaz para o crescimento profissional?

Veja também Delania Santos Saúde mental no trabalho: o que empresas precisam fazer para se adaptar à nova norma do Ministério do Trabalho Delania Santos Retorno ao antigo emprego: segunda chance ou velhos problemas?

Networking não é pedir favores

Um dos maiores equívocos sobre networking é a ideia de que se trata apenas de buscar oportunidades ou favores. Nos últimos três anos, houve um crescimento significativo no número de grupos de networking. No entanto, muitos acabam se limitando a encontros sociais e trocas de conversas sem propósito, gerando frustração e, em alguns casos, até cobrança de adesão.

Outro equívoco frequente é entender essa estratégia como algo frio e que independe de uma conexão genuína. Quando pensamos na essência do que significa criar conexões, não podemos ignorar que a credibilidade e a confiança se fazem necessárias. Na verdade, um networking bem feito é baseado em constância, visibilidade, reciprocidade e construção de confiança. Quando bem estruturado, abre portas, fortalece a reputação e cria um suporte profissional valioso ao longo da carreira.

Os desafios do networking para mulheres

Embora o networking seja importante para todos, as mulheres enfrentam desafios específicos. Muitas vezes, elas hesitam em se autopromover ou em ocupar espaços estratégicos por receio de parecerem oportunistas. Um outro aspecto importante é a competição que, infelizmente, ainda encontramos no relacionamento entre as mulheres. Embora a colaboração feminina tenha avançado, há desafios a serem superados. Além disso, eventos de networking majoritariamente masculinos podem deixar algumas mulheres intimidadas para expor suas opiniões e demonstrar ativamente sua liderança.

Superar esses desafios exige mudança de mentalidade. Muitas vezes, os padrões de sucesso impostos pelo mercado, pelas redes sociais e até por pessoas ao nosso redor criam uma ilusão de que há um único caminho para a realização profissional — uma ascensão linear, cargos de prestígio ou reconhecimento público. No entanto, esse modelo pode ser raso e frustrante, pois não considera o que realmente traz satisfação individual. É essencial que cada mulher construa sua própria definição de sucesso, alinhada aos seus valores, aspirações e estilo de vida. O primeiro passo para isso é reconhecer sua trajetória, suas conquistas e seus talentos. Depois, refletir sobre o que faz sentido para sua carreira, considerando não apenas o que o mercado valoriza, mas o que gera propósito e bem-estar em longo prazo.

Nesse sentido, pesquisar grupos e suas propostas é uma boa estratégia para identificar uma rede que esteja alinhada ao seu planejamento de carreira. Networking não é sobre ser insistente ou simplesmente aparecer e participar de coquetéis, mas sim sobre fazer parte de uma estratégia estruturada, estabelecer conexões genuínas e estar disposta a contribuir na mesma medida.

Estratégias para um networking eficaz

Já participei de vários grupos de networking e, sinceramente, sempre fiquei incomodada com alguns formatos. Assistir a uma palestra e depois participar de um coquetel ou ir para um almoço e conversar com a pessoa ao lado, enfim, sempre me perguntei como isso agregaria valor aos meus objetivos de carreira e, normalmente, depois de refletir bastante, desistia de continuar. Método e, acima de tudo, compromisso dos membros do grupo fazem toda a diferença para os frutos que serão colhidos.

Algumas estratégias são necessárias para utilizar o seu tempo da melhor forma possível e, assim, alavancar a carreira. São elas:

1. Esteja presente nos espaços certos - participe de eventos do seu setor, fóruns online e grupos de discussão para expandir sua rede de contatos. Escolha ambientes alinhados com os seus objetivos profissionais e, principalmente, observe quais são os reais objetivos do grupo. Não caia na cilada de aparecer a qualquer custo, em qualquer grupo ou evento. Opte por trabalhar sua visibilidade de maneira estratégica e assertiva.

2. Construa relacionamentos antes de precisar deles - o erro de muitas pessoas é só buscar contatos quando precisam de algo. Além de ser uma postura egoísta, cria uma imagem interesseira que afastará as pessoas. Invista em manter relações ativas, demonstrando interesse genuíno pelo outro.

3. Aposte na autenticidade - networking não é sobre vender uma imagem perfeita, mas sim sobre demonstrar valor de forma autêntica. Seja você mesma, compartilhe experiências de forma natural e esteja aberta para aprender com outras mulheres.

4. Use o LinkedIn a seu favor - a plataforma é uma excelente ferramenta para construir uma rede estratégica. Interaja com conteúdos relevantes, participe de discussões e compartilhe sua visão sobre o mercado.

5. Crie uma rede de apoio feminina - estabelecer conexões com outras mulheres pode ser um grande diferencial. Mentorias, grupos de liderança e iniciativas voltadas ao crescimento feminino fortalecem o networking e criam oportunidades valiosas.

Networking estratégico não é sobre quantidade, mas sobre qualidade das conexões. Para as mulheres, desenvolver essa habilidade com confiança e autenticidade pode ser um divisor de águas na trajetória profissional. O primeiro passo é se permitir ocupar esses espaços e enxergar o networking como um caminho legítimo para o crescimento. Afinal, grandes oportunidades costumam nascer de boas conexões.

Você já investe no seu networking de forma estratégica? Não? Que tal começar agora?

Compartilhe suas reflexões, perguntas ou sugestões no Instagram: @delaniasantosds. Inscreva-se também no meu canal no YouTube: @delaniasantoscoach. Vamos juntos nessa jornada!