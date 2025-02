Retorno ao antigo emprego: segunda chance ou velhos problemas?

Você aceitaria voltar para uma empresa da qual já saiu? Cada vez mais empresas estão contratando ex-funcionários, e profissionais estão sendo convidados a voltar. Mas será que isso sempre é uma boa escolha? E para as empresas, é um caminho viável?

Recontratar tem riscos e vantagens para empregadores, no entanto, é importante ponderar se a dificuldade de atrair profissionais qualificados não está comprometendo essa tomada de decisão. Segundo a pesquisa da 30ª edição do Índice de Confiança da Robert Half (ICRH), que entrevistou 387 profissionais responsáveis pelo recrutamento em empresas de todo o Brasil, para 60% dos entrevistados, a principal preocupação mencionada foi a retenção - não perder bons profissionais para o mercado.

Por outro lado, profissionais estão cada vez mais exigentes nas suas escolhas de carreira. Segundo o Guia Salarial Robert Half de 2025, 33% dos profissionais entrevistados mudariam de emprego pela oportunidade certa, mesmo sem aumento salarial. Dentre os principais motivos, destaca-se a estabilidade no trabalho, conforme 33% dos entrevistados.

Os benefícios e os riscos da recontratação

Além de demandar tempo, que vale muito dinheiro, processos seletivos podem ser desgastantes, dependendo da função para a qual o profissional está sendo captado. É comum que empresas busquem estratégias mais assertivas na busca de profissionais mais qualificados e uma das alternativas é olhar para aqueles que já fizeram parte da empresa. Quais são os benefícios e os riscos dessa prática?

Os benefícios da recontratação

Trazer de volta um ex-colaborador pode apresentar vantagens tanto para a empresa quanto para o profissional. O principal benefício é a familiaridade: o funcionário já conhece a cultura, os processos e as expectativas da organização, reduzindo o tempo de adaptação e acelera os resultados. Além disso, se o profissional saiu em bons termos e adquiriu novas experiências no mercado, ele pode retornar com um repertório mais rico, agregando ainda mais valor ao time.

Para a empresa, a recontratação também pode representar economia. O custo de treinamento e integração tende a ser menor, e o risco de erro na contratação pode ser reduzido, já que há um histórico conhecido de desempenho e comportamento do profissional dentro da organização.

Por último, a empresa já tem um histórico do profissional, sabe exatamente quais são seus pontos de melhoramento e como ele se comporta diante de desafios e situações de conflitos, assim como o seu nível de FIT cultural.

Os riscos da recontratação

Por outro lado, nem sempre voltar ao antigo emprego é sinônimo de sucesso. Se os motivos que levaram à saída do profissional não foram resolvidos — seja uma insatisfação com a liderança, falta de perspectiva de crescimento ou desalinhamento com a cultura da empresa —, os mesmos problemas podem reaparecer, levando a uma nova saída em pouco tempo.

Outro risco está na equipe atual. A reintegração de um ex-colaborador pode gerar desconforto entre os demais funcionários, principalmente se a volta for acompanhada de cargo e salário superiores aos de antes. A organização precisa avaliar se o retorno será bem aceito e se faz sentido dentro do contexto atual da empresa.

Para as empresas, a recontratação só faz sentido se o profissional deixou um bom histórico profissional, se houve mudanças significativas que tornem a volta benéfica e se a decisão estiver alinhada às necessidades estratégicas do negócio. A pergunta-chave é: o que mudou desde a saída desse profissional para que sua recontratação seja, de fato, uma decisão estratégica e não apenas uma solução rápida?

Os benefícios e os riscos do retorno ao antigo emprego

Para os profissionais, antes de aceitar um convite para voltar, é importante avaliar o que mudou desde a sua saída. O ambiente está mais favorável ao seu crescimento? As razões que o fizeram sair foram resolvidas? Ou será somente um retorno ao passado, sem novas oportunidades? Antes de dizer ‘sim’ ao antigo emprego, é muito importante refletir profundamente. Por vezes, a necessidade pode nublar nosso julgamento, levando a decisões estratégicas equivocadas que impactam a carreira. A pergunta-chave é: estou avançando ou apenas dando um passo para trás? Estou acomodado e por isso considero esta alternativa?

Em alguns casos, uma recontratação pode representar uma segunda chance valiosa. Em outros, pode ser somente a repetição de uma história que não funcionou. Por isso, empresas e profissionais devem avaliar racionalmente este passo para não desperdiçar recursos. Nem sempre a alternativa mais fácil é a mais eficaz! O mais importante é tomar essa decisão com consciência e visão de longo prazo.

