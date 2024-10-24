Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Erick Picanço Publicitário e nerd. Fala dos movimentos do mercado e a relação com o comportamento do consumidor.
Montagem com um homem representando um professor, com vários livros e um smartphone

Opinião

A essência do aprender e ensinar: uma jornada histórica, fisiológica e moral da humanidade

Por gerações, o modelo educacional seguiu uma tradição. Hoje, há novos paradigmas em campo

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 24 de Outubro de 2024

Opinião

Infotoxicado: um estudo antropológico sobre a desgraça de saber demais

A informação que consumimos é útil, ou apenas uma forma de deixar a vida passar sem realmente vivê-la?

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 17 de Outubro de 2024

Opinião

A polêmica como estratégia de marketing

Hoje, o escândalo não é mais um pecado público — é uma plataforma de lançamento.

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 10 de Outubro de 2024
Imagem de um homem dentro de um smartphone, com diversas cédulas girando em torno dele

Opinião

Bets: caminhos para combater a lenda do dinheiro fácil

Com fácil acesso para a população, as bets vêm se tornando um problema cada vez maior no Brasil

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 03 de Outubro de 2024
Desenho de uma figura humana sentada triste sobre uma cadeira, enquanto imagens variadas giram ao seu redor

Opinião

Bundalismo virou cultura. E o Enzo que o diga

Diferenças geracionais estimulam debate sobre as prioridades de cada indivíduo no mundo atual

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 26 de Setembro de 2024
Imagem de um smartphone sobre uma poltrona e cercado por diversos tipos de outras cadeiras

Opinião

A Cadeira dos Algoritmos: um trono para a violência e o consumo

O trono da sabedoria moderna distribui likes, seguidores e retweets, criando a ilusão de uma verdade absoluta

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 19 de Setembro de 2024
Imagem mostra o protagonista idoso de UP, Altas Aventuras, pendurado em um smartphone. Ao lado, uma casa é erguida por balões

Opinião

Assassinos da inovação: a síndrome de Fredricksen

No processo de inovação, vencer o mar de burocracias é o que faz as grandes empresas se diferenciarem

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 12 de Setembro de 2024
Montagem mostra um celular, com o logo do X, sobre um trono, ao lado de uma coroa e elementos como uma balança

Opinião

Da cruz ao X: quem manda no Estado?

A micro-história do conceito de Estado e seus conflitos

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 05 de Setembro de 2024
Montagem de um homem aplicando o remédio ozempic em um corpo misto entre obeso e magro

Opinião

Ozempic, Dinamarca, ciência e o peso do mundo

Destaque nas importações da Dinamarca, o Ozempic se tornou um fenômeno farmacêutico

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 29 de Fevereiro de 2024
Imagem da caixa de um cigarro, com o fundo de um remédio e um par de muletas

Opinião

Muletas sociais: do cigarro de Mad Men ao celular de Jobs

Empresas de assessoria de comunicação e agências de publicidade desenvolvem estratégias para reduzir a percepção negativa de marcas

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 20 de Fevereiro de 2024
Imagem mostra um smartphone com os símbolos do cifrão somado a um coração que dá o resultado do emoji de felicidade

Opinião

Consumo e felicidade: desmistificando a relação

Investir em um consumo desenfreado como forma de preencher lacunas afetivas é uma estratégia que não garante resultados eficazes

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 30 de Novembro de 2023
Imagem mostra representações da morte junto a elementos de consumo, como roupas e acessórios

Opinião

Morte, tempo e consumo: o funeral da atenção humana

Na sociedade atual, a morte vem sendo cada vez mais banalizada

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 23 de Novembro de 2023

Opinião

Quando a Black Friday vira halloween

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 16 de Novembro de 2023

Opinião

Você compra inveja e preguiça

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 09 de Novembro de 2023

Opinião

Conteúdo de marca: O herói da estratégia de comunicação moderna

Poder do Conteúdo: Transformando Marcas e Conquistando Audiências

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 29 de Setembro de 2023

Opinião

O curioso caso das big techs que anunciam na TV

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 21 de Setembro de 2023

Opinião

Chaplin, Java, Smile, Empatia e Khaby: como o mudo tem guiado a linguagem do mundo

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 14 de Setembro de 2023

Opinião

Pet Boomers: a explosão do mercado de pets, o consumo e o impacto no comportamento humano

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 17 de Agosto de 2023

Opinião

O Mercado do mar

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 11 de Agosto de 2023

Opinião

Mercado do lixo e a visionária Rainha da Sucata

O mercado do lixo é um cenário que afeta todos nós e possui diversas dimensões a serem exploradas.

Foto frontal Erick Picanço
Erick Picanço 03 de Agosto de 2023
1 2 3