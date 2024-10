Infotoxicado: um estudo antropológico sobre a desgraça de saber demais

Harari explica que nossa capacidade de processar dados sociais foi o que nos deu vantagem evolutiva, permitindo que cooperássemos em grandes números. No entanto, nossa mente foi moldada para lidar com uma quantidade limitada de dados e interações sociais.

A antropóloga Helen Fisher reforça essa ideia ao afirmar que a evolução humana foi focada em especializações para sobrevivência e reprodução, e não para a enxurrada moderna de dados e demandas sociais artificiais. Ela sugere que nosso cérebro ainda funciona, neurologicamente, como o de nossos ancestrais, que precisavam focar em tarefas concretas: caçar, construir, conectar-se intimamente com poucos. Agora, estamos sobrecarregados com decisões triviais e efêmeras.

A mídia moderna: a dança implacável pela nossa atenção

Se somos mal preparados para lidar com tamanha quantidade de informações, a mídia moderna nos pegou desprevenidos. As plataformas e os dispositivos são desenhados precisamente para explorar as fraquezas evolutivas que temos. O estudo da WARC Strategy mostra como essa guerra pela nossa atenção é orquestrada.

Primeiro, o dispositivo. A interface amigável e onipresente do smartphone se torna o primeiro elo de uma cadeia desenhada para sugar nossa atenção. A cada deslizar de dedo, estamos nos afundando mais profundamente no buraco da infotoxicidade. Mas o truque real vem no segundo passo: a plataforma. Instagram, TikTok, YouTube – todas essas redes são projetadas para maximizar o tempo de tela. Elas alimentam nossos cérebros com uma recompensa rápida e viciante, exatamente como previu o neurocientista Daniel Levitin, que destacou que cada notificação ativa uma microliberação de dopamina. O efeito? Ficamos viciados.

E não é só o dispositivo e a plataforma. O formato também importa. Aqui, a WARC Strategy destaca que, para capturar nossa atenção, um anúncio precisa gerar impacto em menos de 2,5 segundos. Segundo o estudo, anúncios que conseguem essa proeza registram memórias de até três dias. Mas aqui está a grande ironia: 85% dos anúncios não conseguem sequer esses 2,5 segundos de nossa atenção consciente. É como jogar uma pedra em um oceano de distrações.

Além disso, o estudo de Mathew Zimmerman confirma que, embora nosso cérebro processe uma quantidade absurda de informação (11 milhões de bits por segundo), estamos conscientes de apenas 40 bits. O restante é processado automaticamente, sem nos darmos conta. Assim, o trabalho da mídia moderna é transformar essa avalanche de dados inconscientes em algo que prenda nossa consciência – e, claro, capture nossa carteira.