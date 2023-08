Pet Boomers: a explosão do mercado de pets, o consumo e o impacto no comportamento humano

Nada aquece o coração como um amigo de quatro patas. No meio das adversidades e incertezas trazidas pela pandemia do COVID-19, uma tendência inesperada e tocante emergiu: o aumento notável no número de lares que acolheram animais de estimação. Seja em apartamentos urbanos ou casas no campo, o vínculo humano-animal encontrou um novo significado durante esses tempos desafiadores. Em uma comparação com o período do pós-guerra, onde os anseios da sociedade e busca por um preenchimento de afeto e reconstrução floresceram e criaram os que ficou conhecido mundialmente como Baby Boomers. Essa explosão de bebês nascidos nesse período deu início a uma nova geração de pensamento da humanidade. O pós-pandemia nos apresenta uma espécie de versão com Gatos e Cachorrinhos, que buscam preencher uma demanda de afeto e sensação de reconstrução que parece que influenciará as futuras gerações, tanto que o termo Pai de Pet já está no nosso cotidiano, sem perspectiva de um dia sumir.



LAÇOS FORTALECIDOS EM MEIO À PANDEMIA



Enquanto o mundo enfrentava lockdowns e medidas de isolamento, muitos indivíduos buscavam companhia e consolo em seus amigos de quatro patas. Em um estudo recente, a American Pet Products Association relatou que cerca de 11,38 milhões de lares adotaram um novo animal de estimação só nos Estados Unidos durante o primeiro ano da pandemia, marcando um aumento significativo em comparação com anos anteriores.



No Brasil, esse número cresceu 30% no período da pandemia, é o que mostra o relatório da pesquisa Radar Pet, realizado pela Comissão de Animais de Companhia (Comac). Segundo o mais atual Censo brasileiro chegamos em 2023 a uma população de 160 milhões de pets.



PET É AMOR SEM CULPA



O crescimento dos pets não se limitou às fronteiras dos Estados Unidos. Em nível mundial, o mercado de animais de estimação também apresentou números surpreendentes. Dados da Euromonitor International indicaram que o mercado global de produtos para animais de estimação atingiu aproximadamente US$ 125 bilhões em 2021, um aumento de mais de 15% em relação ao ano anterior.



A busca da sociedade moderna por pets e a profunda conexão emocional que os humanos desenvolvem com esses animais podem ser explicadas através de lentes psicológicas, revelando aspectos intrincados da mente humana e da necessidade de afeto.



Companheirismo e Apoio Emocional: A psicologia destaca a necessidade básica dos seres humanos de conexões sociais e emocionais. Os pets, com sua lealdade incondicional e capacidade de fornecer apoio emocional, atuam como companheiros fiéis, preenchendo lacunas emocionais e oferecendo uma fonte confiável de carinho.



Redução do Estresse e Ansiedade: Estudos têm demonstrado que interações com pets podem diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentar a liberação de endorfinas, substâncias químicas relacionadas ao bem-estar. O afeto dos animais de estimação proporciona um meio eficaz de reduzir o estresse e a ansiedade, aliviando as pressões da vida moderna.



Ligação Emocional Sem Julgamento: Os pets oferecem um espaço de relacionamento livre de julgamentos. As pessoas muitas vezes sentem que podem ser autênticas e expressar emoções verdadeiras na presença de seus animais de estimação, o que contribui para a saúde mental e emocional.



Necessidade de Cuidado e Responsabilidade: A psicologia enfatiza o valor de se sentir necessário e responsável por outro ser. Cuidar de um animal de estimação exige compromisso, rotina e responsabilidade, proporcionando aos tutores uma sensação de propósito e realização.



Efeito Terapêutico da Ligação Humano-Animal: A terapia assistida por animais é uma prática psicológica reconhecida que envolve a interação entre humanos e animais para melhorar a saúde mental. Essa conexão fortalece a autoestima, promove a empatia e ajuda a aliviar sintomas de depressão e isolamento social.



Neurociência do Afeto: A neurociência tem demonstrado que interações afetivas com animais estimulam a liberação de oxitocina, conhecida como o "hormônio do amor", que fortalece os laços emocionais entre humanos e pets, assemelhando-se às conexões entre pais e filhos.





A busca por pets na sociedade moderna e a profunda relação afetiva entre humanos e animais podem ser interpretadas como uma manifestação das necessidades emocionais e sociais inerentes à psicologia humana. Os animais de estimação desempenham papéis fundamentais ao oferecer suporte emocional, aliviar o estresse, satisfazer a necessidade de conexões autênticas e promover um senso de propósito e responsabilidade, enriquecendo assim a experiência humana no mundo contemporâneo.

Pets entram na vida dos lares, mas também acaba sendo absorvido um mercado inteiro de produtos e serviços que explicam os motivos de assistirmos em nossas cidades o nascimento de gigantescos comércios de empresas ligadas ao setor. Listo os 10 Principais Produtos Vendidos para Animais de Estimação nos pós pandemia, segundo dados do Radar Pet.À medida que os laços entre humanos e animais de estimação se fortaleciam, a demanda por produtos relacionados a pets também disparou. Aqui estão os 10 principais produtos vendidos nesse mercado, por ordem de faturamento:

1. Alimentação de Qualidade: Comida premium e alimentos naturais ganharam popularidade, refletindo a crescente preocupação com a saúde e o bem-estar dos animais de estimação.

2. Produtos de Higiene e Limpeza: Shampoos, condicionadores e produtos de higiene para manter os peludos limpos e cheirosos.

3. Brinquedos Interativos: Itens que proporcionam estimulação mental e física, mantendo os animais ativos e entretidos.

4. Acessórios de Moda: Roupas e acessórios estilosos, como coleiras, guias e bandanas, permitem que os pets expressem seu estilo único.

5. Cuidados Veterinários e Saúde: Consultas regulares, vacinas e medicamentos para garantir a saúde a longo prazo.

6. Camas Confortáveis: Camas ortopédicas e acolchoadas para o descanso tranquilo dos peludos.

7. Produtos de Higiene Oral: Escovas de dentes e produtos para cuidados dentários visando a saúde bucal dos pets.

8. Rações Especiais: Dietas específicas para necessidades alimentares, como rações para animais sensíveis ou com restrições.

9. Produtos de Treinamento: Itens que auxiliam no adestramento e no comportamento dos animais.

10. Serviços de Cuidado e Hospedagem: Creches, hotéis e serviços de pet-sitting para quando os tutores estão fora.

É O PRESENTE E O FUTURO



Enquanto a pandemia do COVID-19 trouxe desafios indiscutíveis, também permitiu que muitas pessoas encontrassem consolo, companhia e alegria em seus animais de estimação. O crescimento notável do mercado de produtos para pets reflete não apenas uma mudança nas prioridades dos tutores, mas também um reforço do amor e do carinho compartilhados entre humanos e animais. É seguro dizer que os laços entre as espécies continuarão a se fortalecer, trazendo um futuro mais acolhedor e afetuoso para todos nós.



Se você não gosta de pets, mas, tem algum tipo de serviço ou comércio, avalie muito bem se existe espaço para abrir um flanco do seu negócio para os pets, eles são os “filhos” do novo mundo. Não dá para deixar de lado a força de um mercado que se compara ao amor que humanos tem com seus filhos.