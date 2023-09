Chaplin, Java, Smile, Empatia e Khaby: como o mudo tem guiado a linguagem do mundo

A diversidade cultural é uma das características mais marcantes do nosso mundo. Ao viajar pelo globo, encontramos uma infinidade de idiomas, dialetos e formas de expressão, cada um com suas nuances únicas. No entanto, existe um fascinante fenômeno que transcende fronteiras e barreiras culturais: as linguagens universais.

Linguagens Não Verbais: A Comunicação Além das Palavras

As linguagens universais englobam uma variedade de formas de comunicação que são compreendidas em todo o mundo, independentemente do idioma nativo de uma pessoa. Uma das mais evidentes é a linguagem corporal. Sorrisos, gestos, posturas e expressões faciais têm significados que são universalmente reconhecidos.

Um sorriso genuíno, por exemplo, é compreendido em qualquer lugar do mundo como um sinal de felicidade ou simpatia. A primeira lição de hoje é que ser simpático abre portas desde o inglês até o mandarim, portanto pare de ser uma pessoa arrogante e compreenda o poder da empatia.

Empatia: A Linguagem Universal do Coração

A empatia é uma linguagem universal que transcende as barreiras culturais e linguísticas. É a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos e experiências emocionais de outra pessoa. A empatia não requer palavras; ela é transmitida por meio de sinais emocionais e expressões faciais, tornando-a uma forma de comunicação profundamente poderosa.

A empatia desempenha um papel vital na construção de sociedades coesas e compassivas. É uma linguagem que permite que as pessoas se conectem, compreendam umas às outras e ofereçam apoio emocional. É também uma ferramenta poderosa para resolver conflitos e promover a compreensão mútua.

O Impacto da Empatia no Cérebro

Quando alguém recebe uma mensagem não verbal, como um sorriso de confirmação, o cérebro é ativado de maneira notável. O ato de sorrir em resposta a algo positivo ou reconfortante é uma expressão de empatia, e isso pode desencadear uma série de reações no cérebro do receptor:

Liberação de Oxitocina: Um sorriso de confirmação ativa a liberação de oxitocina, um hormônio associado ao vínculo social e ao afeto. Isso cria uma sensação de calor e conexão entre as pessoas, reforçando os laços emocionais.

Ativação do Cérebro Empático: O cérebro humano possui uma rede neural dedicada à empatia. Quando alguém percebe um sorriso de confirmação, essa rede é ativada, permitindo que a pessoa compreenda os sentimentos do outro e sinta empatia por eles.

Redução do Estresse: A empatia, expressa através de um sorriso ou gesto de apoio, tem o poder de reduzir o estresse e promover um estado emocional mais positivo. Isso ocorre devido à liberação de neurotransmissores que têm um efeito calmante no cérebro.

Reforço da Comunicação Não Verbal: A empatia fortalece a comunicação não verbal, tornando-a mais autêntica e significativa. Quando alguém percebe que sua expressão emocional é entendida e compartilhada, isso incentiva a comunicação eficaz e fortalece os relacionamentos.

Emojis e o diálogo: a forma online de escrita com emoções.

Os emoticons e emojis se tornaram uma forma de linguagem não verbal amplamente reconhecida e utilizada na sociedade moderna. Isso trouxe diversos impactos.

Para conversas por escrito, a emoção dificilmente se faz representada apenas por letras, os Emojis ajudam a transmitir emoções e intenções de forma rápida e eficaz, tornando a comunicação online mais clara e expressiva.

Emojis são compreendidos em todo o mundo, independentemente do idioma, promovendo a globalização da comunicação online. Eles refletem diferentes culturas e podem ser usados para expressar identidade cultural e pertencimento.

Na questão da estética os emoticons influenciaram a maneira como as pessoas escrevem, com o surgimento de um estilo de escrita mais informal e expressivo. Isso influenciou o marketing e, por conseguinte, as campanhas publicitárias que automaticamente se conectaram com a nova linguagem. Por fim, eles se tornaram uma parte integrante da comunicação moderna, trazendo benefícios claros, mas também desafios na interpretação e uso adequado, à medida que continuam a influenciar a forma como nos comunicamos online.

Linguagens de Programação e Lógica Matemática: A Comunicação dos Computadores

Enquanto a linguagem corporal é inata aos seres humanos, as linguagens de programação e a lógica matemática são sistemas criados pelo homem para se comunicar com máquinas. Essas linguagens são verdadeiramente universais, pois os computadores, independentemente de sua localização geográfica, entendem e executam comandos escritos em linguagens como Python, Java ou C++.

O crescimento da indústria de programação e tecnologia ao redor do mundo tem sido notável. Cada vez mais, a programação é vista como uma habilidade fundamental, e a demanda por profissionais de TI continua a aumentar.

No mundo moderno, as linguagens de programação desempenham um papel fundamental na economia global e na inovação tecnológica. Sua importância mercadológica é inegável e abrange uma série de áreas-chave:

Setor de Tecnologia da Informação (TI): As linguagens de programação são a espinha dorsal do setor de TI. Empresas de tecnologia dependem fortemente delas para desenvolver software, aplicativos, sistemas e soluções de segurança cibernética. Isso cria uma demanda constante por profissionais de programação. Saber esse idioma abre portas para a empregabilidade tanto ou mais quanto um segundo idioma.

Inovação Tecnológica: As linguagens de programação são a linguagem dos inovadores. Elas são usadas para criar produtos e serviços revolucionários, desde inteligência artificial e aprendizado de máquina até realidade virtual e blockchain. A inovação tecnológica impulsionada por programadores está constantemente remodelando indústrias inteiras. Na era da humanidade, em que teremos uma outra inteligência, além de outros humanos para competir, saber a linguagem das máquinas me parece um bom começo.

Automação e Eficiência: Em setores como manufatura, logística e finanças, as linguagens de programação são usadas para automatizar processos e melhorar a eficiência. Isso leva a economias significativas de tempo e recursos para as empresas.

Mercado de Trabalho em Crescimento: A demanda por profissionais de programação está em constante crescimento. A falta de habilidades em programação é uma preocupação global, o que significa que aqueles que dominam linguagens de programação têm acesso a uma ampla gama de oportunidades de emprego em todo o mundo. Segundo o Google, até 2025 teremos um déficit de 530 mil profissionais de TI no Brasil até 2025.

Startups e Empreendedorismo: As linguagens de programação facilitam a criação de startups e negócios inovadores. Isso permite que empreendedores desenvolvam aplicativos, sites e sistemas com custos relativamente baixos, promovendo um ambiente empresarial dinâmico. Quando a sua ideia nasce de uma linguagem não geográfica, os investidores tendem a ser globais, saber produzir nessa amplitude de possibilidades de financiamento é de lei.

Setor Educacional: As linguagens de programação desempenham um papel fundamental na educação moderna. Elas são ensinadas em escolas e universidades como parte do currículo, preparando os alunos para carreiras no mundo da tecnologia. Se a sua formação não inclui essa possibilidade, talvez seja hora de você rever a sua formação.

Personalização e Experiência do Cliente: As empresas usam linguagens de programação para personalizar a experiência do cliente. Isso inclui recomendações personalizadas em sites de comércio eletrônico, assistentes de voz e chatbots que melhoram o atendimento ao cliente.

Segurança Cibernética: Linguagens de programação também são cruciais na área de segurança cibernética. Os especialistas em segurança utilizam programação para identificar vulnerabilidades e proteger sistemas contra ameaças.

Big Data e Análise: Linguagens de programação são essenciais para processar e analisar grandes conjuntos de dados. Isso é fundamental para empresas que buscam insights valiosos para tomar decisões informadas. Imagine trabalhar com investimentos e ter que avaliar fundos e ações sem o uso de inteligência e ter que competir com máquinas que falam uma linguagem que você não entende? Seu dinheiro deixará de trabalhar para você.

Economia Global: A indústria de tecnologia, impulsionada por linguagens de programação, é um dos principais motores da economia global. Ela cria empregos, gera inovação e influencia mercados em todo o mundo.

O TikToker Khaby Lame: Comunicando Sem Palavras

Em meio a essa revolução tecnológica, surgiram novas formas de comunicação que transcendem os idiomas falados. Um exemplo notável é o fenômeno do TikTok, onde o senegalês Khaby Lame conquistou um público global sem proferir uma única palavra.

Khaby Lame é conhecido por seu estilo único de comédia, utilizando expressões faciais, gestos e uma edição criativa de vídeo para fazer as pessoas rirem. Esse talento transcende fronteiras e idiomas, tornando-o um fenômeno global nas redes sociais.

Um estudo de março de 2023, publicado pelo portal de educação financeira Suno, estima que Khaby já tenha faturado mais de 10 milhões de dólares com seus vídeos feitos em sua conta que já passa de 140 milhões de seguidores. O Chaplin moderno do tik tok não trouxe algo novo, apenas trouxe uma forma de comunicação altamente eficaz, dentro de uma plataforma de distribuição que não gosta de fronteiras.

Charlie Chaplin e o Cinema Mudo: Uma Comunicação Universal

Para traçar um paralelo, podemos olhar para a era do cinema mudo, onde Charlie Chaplin se destacou. Assim como Khaby Lame, Chaplin era um mestre na arte de comunicar sem palavras. Seu personagem icônico, "O Vagabundo", conquistou audiências em todo o mundo por meio de expressões faciais, movimentos corporais e comédia física. O cinema mudo de Chaplin uniu pessoas de diferentes culturas e idiomas, oferecendo uma forma universal de entretenimento.

Tanto Chaplin quanto Khaby Lame deixaram uma marca indelével em suas indústrias. Chaplin ajudou a estabelecer o cinema como uma forma de arte universalmente apreciada, enquanto Khaby Lame mostrou o poder das redes sociais e da comunicação não verbal em um mundo cada vez mais digital.

Por fim, basta olharmos ao nosso redor. Nossas trasações financeiras já ocorrem basicamente por apps. Nossa socialização cada vez mais passa por redes sociais, nem que seja aquela conversa feita apenas com envio de memes para seus contatos. O trabalho remoto começa a ser uma realidade, assim sendo, as fronteiras para ganhar parcerias vão além da sua cidade.

Já passou da hora de aprender a falar idiomas globais que vão além das palavras.

O mundo solitário pede novas formas de se dialogar, óbvio que nessa seara de humanos egoístas a linguagem da empatia precisa se manter na moda. Ela foi importante desde as cavernas, passando pela era medieval, os filmes de Chaplin, nas curtidas dadas a Kahby e é encantadora desde o nosso nascimento. Quem nunca assistiu felizmente e abobalhado o sorriso de um neném?

A comunicação não verbal nasceu com você. Amplie, aprenda, não relute ao novo e fale mais sem sequer proferir um “oi”.