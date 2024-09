Assassinos da inovação: a síndrome de Fredricksen

Em uma cena memorável do filme "Up: Altas Aventuras", Mr. Fredricksen, um senhor de idade avançada e de espírito igualmente antigo, se depara com um cachorro que fala. Sim, você não leu errado, um cachorro que articula palavras como um locutor de rádio dos anos 50. Mas, em vez de se encantar com essa maravilha da natureza (ou da animação, vá lá), ele simplesmente torce o nariz. Afinal, o que um velhinho teimoso faria com um cachorro falante?

Isso, meus caros, é a perfeita alegoria para o atual panorama empresarial. Nasce a ”síndrome do Mr. Fredricksen”.

Mas afinal, sobre o que o filme fala mesmo?

Imagine um senhor idoso, Carl Fredricksen, que, em um golpe de pura teimosia misturada com nostalgia, decide prender milhares de balões à sua casa, transformando-a em um dirigível improvisado. Sim, é isso mesmo: balões de festa comuns, desses que você usa em aniversários, mas em uma quantidade que faria qualquer palhaço de festa infantil corar de inveja. Esses balões são a manifestação física do desejo de Carl de se apegar ao passado e evitar a mudança a todo custo.

Agora, introduza na trama um cachorro falante chamado Dug. Dug é um prodígio tecnológico canino com uma coleira que traduz seus pensamentos em palavras, fazendo dele, sem dúvida, o participante mais interessante de qualquer conversa. No entanto, para o nosso obstinado protagonista, Mr. Fredricksen, Dug é inicialmente visto mais como uma inconveniência do que a maravilha que verdadeiramente é.

Portanto, neste conto cinematográfico, os balões simbolizam a fuga à mudança, uma espécie de âncora flutuante ao passado, se você preferir a ironia. Enquanto isso, Dug, o cachorro falante, representa a inovação, o novo e o potencialmente revolucionário — conceitos que, embora possam inicialmente causar desconforto, têm o poder de abrir novos horizontes e transformar vidas, se apenas lhes dermos uma chance.

A inovação pode estar latindo pra você

Em plena era da inovação, em que startups brotam mais rápido que dente em boca de bebês, muitas empresas se agarram ao seu balão de gás hélio (seu modelo de negócios ultrapassado) com a mesma teimosia de um senhor octogenário que recusa a aceitar a existência real de um cachorro possa falar. Essas empresas estão tão obcecadas em cortar custos, otimizar processos e perseguir a eficiência que se esquecem de uma pequena peça do quebra-cabeça: o futuro.

Ah, o futuro! Esse horizonte vasto e desconhecido que muitos gestores preferem ignorar. Vamos lembrar do grande guru da administração, Peter Drucker: "a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo". Mas, criar dá trabalho, não é mesmo? Requer sair da zona de conforto, algo que, para muitos, soa como palavrão. É mais fácil ficar reclamando dos millennials no escritório.

Imagine a cena: uma oportunidade dourada bate à porta da empresa, um projeto que poderia não apenas mudar o jogo, mas reinventá-lo. Mas, o que faz a diretoria? Rejeita a ideia mais rápido do que Mr. Fredricksen dispensou a ideia de adotar um cachorro falante. "Inovar? Mas isso vai contra o nosso manual de operações de 1982!", exclamam, enquanto afundam lentamente no mar da obsolescência.

E aqui entra a gestão da inovação, ou a falta dela. Empresas modernas, com seus ambientes de trabalho descolados e máquinas de café que fazem tudo, exceto dar conselhos amorosos, parecem ter tudo para inovar. Mas muitas estão tão enraizadas em seus métodos "lean" e "agile" que esquecem que, às vezes, para construir algo novo, é preciso sair dos trilhos e aprender a voar.

Lembremos das palavras de Clayton Christensen e seu conceito de "Inovação Disruptiva". Muitas empresas são como orquestras sinfônicas perfeitamente afinadas que, ao menor sinal de uma guitarra elétrica (leia-se, inovação), tapam os ouvidos e aumentam o volume dos violinos. E então se perguntam por que estão sendo substituídas por bandas de rock.

E para você, gestor, que está aí sentado em sua cadeira ergonômica, ajustando seu monitor para a altura perfeita, lembre-se: inovação não é apenas um slide bonito na apresentação de final de ano. É a diferença entre conhecer novos oceanos ao invés de ficar naquela rota eterna que nos dá uma receita certa. Gestores atuais jamais patrocinariam Colombo, Cabral, Américo Vespúcio ou Fernão de Magalhães. Onde já se viu, investir na busca por novos mercados sem nenhum cálculo garantido de retorno. Pra que serve descobrir a Índia, Japão, América inteira pro mundo? Aaaah, mas eles não sabiam que tais pedaços de terra existiam. A inovação, meu caro, é inovação por buscar algo que não foi descoberto ainda.

Inovar é preciso. Navegar em novos mares corporativos, nem tanto

Imagine agora que você está defronte ao cachorro falante — não, não estamos revivendo a saga de Mr. Fredricksen, mas traçando um paralelo com aqueles bravos inovadores corporativos que, como nosso canino articulado, precisam enfrentar uma legião de Mr. Fredricksens para trazer a luz da inovação ao mundo empresarial. É uma verdadeira odisseia digna de Homero, se Homero trocasse suas epopeias por uma comédia corporativa.

Nessa jornada, nosso "cachorro falante" (o inovador) se depara com o primeiro obstáculo: a sala de reuniões, um labirinto minotaúrico onde boas ideias vão disputar a eficácia com o que já existe e, não permite olhar o horizonte para além da porta de saída da sala. Armado apenas com um PowerPoint e um clicker que funciona quando quer, ele enfrenta o exército de Mr. Fredricksens, cujas armas são perguntas como: "Mas nossa empresa não tem esse foco" ou "Isso já não foi tentado em 2003?" E o mais sensacional de todos: “Se fosse bom, alguém já teria feito”. Este último é a prova cabal do medo de “correr o risco de dar certo”. Muitas gestões modernas invertem o conceito para a lógica do “correr o risco de dar errado” sob o olhar de quem não conhece bem o que foi apresentado, apoiado por um ego muito bem postado no poder hierárquico.

Mas, ah, os caminhos para a inovação! Eles existem, embora repletos de armadilhas e desafios, como nos mostra a saga da Netflix, que transformou a arte de escolher o que assistir em uma experiência tão personalizada que às vezes parece que o algoritmo conhece seu humor melhor que sua própria mãe. Ou a Amazon, que, com seu botão de compra em um clique, fez com que gastar dinheiro nunca fosse tão fácil, rápido e — por que não? — quase prazeroso.

Esses gigantes tecnológicos não chegaram lá enfrentando apenas uma ou duas reuniões desanimadoras. Não, eles tiveram que navegar por um oceano de ceticismo, burocracia e a temida resistência à mudança, uma força tão poderosa que poderia facilmente ser o vilão principal em um filme de super-heróis corporativos.

Aaaaaah, mas inovação na área de tecnologia é diferente. Será? Pergunta pra turma da Ambev se criar um canal de venda direta do produto com o seu Zé Delivery deu ruim? Pergunta pra turma da Natura se a mudança de foco da marca com o foco em

Sustentabilidade e natureza fez a empresa perder grana? Ou a Tigre, que era produtora de pentes e escovas, e se transformou no símbolo dos tubos e conexões em PVC. Esse caso da Tigre sempre me faz imaginar a reunião quando alguém possa ter dito: “vamos deixar de fazer pentes e fazer canos”.

Mas voltemos ao nosso herói canino. Após várias batalhas, ele finalmente consegue uma vitória, não por ter convencido todos os Mr. Fredricksens — isso seria pedir demais —, mas por encontrar aliados, aqueles poucos dispostos a arriscar, a experimentar. E, de repente, o que era apenas um latido solitário começa a se tornar uma sinfonia de inovação. Entretanto essa matilha inovadora sabe bem do risco de virar um vira lata, pois o erro por tentar, será pago com a própria existência corporativa.

Então, o que podemos aprender com nosso intrépido cachorro falante? Que, para inovar, às vezes é preciso ser um pouco louco, um pouco sonhador e, acima de tudo, persistente. Que enfrentar um exército de Mr. Fredricksens pode ser desanimador, mas lembre-se: até o mais teimoso pode, eventualmente, se encantar com a ideia de um cachorro que fala.

Portanto, caros inovadores, munam-se de paciência, coragem e uma boa dose de senso de humor. A jornada é longa, os desafios são muitos, mas o mundo sempre terá espaço para um cachorro falante — ou, no nosso caso, para uma ideia verdadeiramente inovadora.