TCE abre processo seletivo para estagiários de pós-graduação no Ceará

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) abriu processo seletivo para contratação de estagiários de pós-graduação em diversas áreas de atuação. A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva para estudantes do ensino público ou privado.

As vagas são para as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Pedagogia e Tecnologia da Informação. Para participar, o candidato deve ter concluído a graduação em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O processo será realizado em duas fases, que compreendem análise do histórico acadêmico, de caráter eliminatório, e prova de conhecimentos em Língua Portuguesa e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada em 25 de maio.

Os selecionados terão carga horária de 25 horas semanais, distribuídas em jornadas diárias de cinco horas, e receberão bolsa mensal de R$ 2.000,00, com possibilidade de reajuste por Ato da Presidência. Além disso, terão direito ao auxílio-transporte, correspondente à meia passagem estudantil.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até o dia 22 de abril preenchendo um formulário online pelo portal do Instituto Euvaldo Lodi do Ceará (IEL-CE).

Segundo o TCE, será assegurada a reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos negros que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição.

