Primeira fase do 43º Exame da OAB: veja horários, como consultar local de prova e cronograma

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou os locais de prova da primeira fase da prova objetiva do 43º Exame de Ordem Unificado. Os testes serão aplicados no próximo domingo (27), das 13 horas às 18h, em todo o País.

Segundo os coordenadores nacionais do exame de ordem, o gabarito preliminar da prova será publicado no mesmo dia.

>> Consulte individualmente os locais de prova

Os nomes dos coordenadores da banca examinadora e dos professores indicados pela OAB para avaliar o banco de questões da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelo certame, também foi revelado. Acesse aqui.

A prova objetiva será composta de 80 questões, no valor de um ponto cada, e terá sua pontuação total variando de zero a 80 pontos, compreendendo conteúdos previstos nas disciplinas do eixo de formação profissional, de direitos humanos, de filosofia do direito, do estatuto da advocacia e da OAB e seu regulamento geral e do código de ética e disciplina.

Orientações para a prova

No dia da prova, os portões das unidades de aplicação devem ser fechados às 12h30, pelo horário oficial de Brasília. A orientação é que os participantes cheguem aos locais com antecedência mínima de 1h30 do horário fixado para o início do exame (13h).

Conforme o edital, a prova terá a duração de cinco horas. No Ceará, ela será aplicada nas cidades de Fortaleza, Crato, Sobral e Quixadá.

Veja o cronograma do 43º Exame de Ordem Unificado

1ª fase (prova objetiva): 27 de abril;

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva: 27 de abril;

Prazo recursal contra o gabarito preliminar da 1ª fase: de 28 a 30 de abril;

Divulgação do gabarito definitivo da 1ª fase e resposta aos recursos: 14 de maio;

Resultado preliminar da 1ª fase: 14 de maio;

Prazo recursal contra o resultado preliminar da 1ª fase (erro material): 15 a 16 de maio;

Divulgação do resultado final da 1ª fase (prova objetiva): 28 de maio;

Divulgação dos locais de realização da prova prático-profissional: 9 de junho;

Realização da 2ª fase (prova prático-profissional): 15 de junho;

Divulgação do padrão de resposta preliminar da prova prático-profissional: 15 de junho;

Divulgação do padrão de respostas definitivo e do resultado preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional): 8 de julho;

Prazo recursal acerca do resultado preliminar da 2ª fase: 9 a 11 de julho;

Decisão dos recursos acerca do resultado preliminar e divulgação do resultado final do Exame: 23 de julho.