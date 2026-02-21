Com 850 vagas, Marinha prorroga inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições para o concurso que permite o ingresso nas Escolas de Aprendizes-Marinhos (EAM), uma das principais portas de entrada para a carreira de Praça da Marinha do Brasil (MB). Agora, as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de março. Ao todo, serão disponibilizadas 850 vagas.

As vagas são destinadas a pessoas de ambos os sexos: 754 serão destinadas a homens e 96 a mulheres. Os aprovados serão distribuídos entre as Escolas de Aprendizes-Marinheiros situadas no Ceará (EAMCE, em Fortaleza), Espírito Santo (EAMES, em Vila Velha), Santa Catarina (EAMSC, em Florianópolis) e Pernambuco (EAMPE, em Olinda).

Para participar do certame, basta efetuar a inscrição no site da Marinha, clicando neste link, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 53. O pagamento pode ser efetuado até 3 de março.

No ato da inscrição, os candidatos devem indicar a ordem de preferência entre as Escolas de Aprendizes-Marinheiros disponíveis. Há uma restrição, no entanto, para as candidatas do sexo feminino, que só poderão optar entre as escolas de Florianópolis (SC) e Olinda (PE), segundo o edital.

Além de optar pelas escolas de preferência, os candidatos também devem escolher a área profissional que desejam seguir. Estão disponíveis as áreas de Eletroeletrônica, Apoio e Mecânica.

Quem pode concorrer?

De acordo com a Marinha, podem participar do concurso brasileiros de ambos os sexos, com idade entre 18 e 22 anos, completados até 30 de junho de 2027. É preciso ter Ensino Médio completo ou em fase de conclusão.

O edital ainda prevê especificações físicas, como a altura mínima de 1,54 m e máxima de 2m.

Etapas da seleção

A primeira etapa do concurso consiste em uma prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 50 questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências (Física e Química) e Inglês.

Os candidatos aprovados e que obtiverem melhor classificação na primeira fase seguem para as demais etapas, que incluem inspeção de saúde, teste de aptidão física para ingresso (TAF), avaliação psicológica, verificação de dados biográficos e verificação de documentos.

Como funciona o curso?

O curso de formação ocorre sob regime de internato, tem duração de um ano letivo e é gratuito. A rotina de estudos abrange disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.

Durante o período, os selecionados recebem da Marinha alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90.

Ao concluir o curso, os alunos são promovidos à graduação de marinheiros e podem servir a bordo de navios ou organizações militares da Marinha em todo o País.