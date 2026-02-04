Diário do Nordeste
Programa Mais Médicos Especialistas abre 86 vagas imediatas no Ceará; veja edital

Os interessados podem se inscrever na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.

Redação producaodiario@svm.com.br
foto mostra médico com estetoscópio na mão para ilustrar matéria sobre programa Mais Médicos Especialistas.
Legenda: A iniciativa prevê a seleção de 900 médicos especialistas em todo o país.
Foto: Agência Brasil.

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (4), a oferta de 86 vagas imediatas para o segundo ciclo do Programa Mais Médicos Especialistas no Ceará. Os profissionais devem atuar em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de 14 municípios do Estado.

O novo edital do programa foi publicado na terça-feira (3) e as inscrições já estão abertas. Os interessados podem se inscrever na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.

Os municípios cearenses integrantes do programa são Acopiara, Aracati, Barbalha, Brejo Santo, Crateús, Crato, Fortaleza, Icó, Iguatu, Mauriti, Quixadá, Quixeramobim, Sobral e Tauá. 

Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa prevê a seleção de 900 médicos especialistas em todo o país, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica.

>> Veja edital

O programa visa ampliar o acesso ao atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS) e levar o serviço a regiões remotas, com alta demanda e maior vulnerabilidade social.

No total, 583 médicos especialistas atuam no programa em todas as regiões do Brasil e, com o novo edital, a expectativa é chegar a 1.500 profissionais.

No Ceará, 103 médicos trabalham em áreas como anestesiologia, cirurgia geral e radiologia, em diversos municípios cearenses.

Como funciona o programa

Os médicos especialistas aprovados no programa passarão por aprimoramento profissional em sua área de formação. O curso será ministrado por profissionais de referência que integram o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), da Rede Ebserh e de outras instituições formadoras. 

Ao todo, a iniciativa oferta 16 horas semanais de prática assistencial em unidades do SUS e quatro horas semanais de atividades educacionais, com mentoria remota e imersões em serviços de referência.

O Mais Médicos Especialistas também permite o ingresso imediato de médicos egressos da residência médica no SUS.

Mais Médicos Especialistas

O Programa Mais Médicos Especialista foi lançado em 2025 como parte do programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa tem o objetivo de enfrentar a escassez e a má distribuição de especialistas no país, ampliando a oferta de consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade.

